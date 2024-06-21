“Pavyonda 4 Erkeği Birbirine Düşüren 'Afet' Erkek Çıktı” İddiasına Emniyet’ten Açıklama Geldi

Bir sosyal medya paylaşımı, kısa zamanda geniş kitlelerce görüntülenerek gündem oluşturdu. Eskişehir'deki bir pavyonda, 'Afet' adlı bir kadın nedeniyle dört erkeğin silahlı çatışmaya girdiği ve bu çatışmada bir kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi. Ayrıca, 'Afet' adlı kadının aslında erkek olduğu ifade edildi. Emniyet yetkilileri, bu iddialar hakkında hızlıca bir açıklama yaptı.

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