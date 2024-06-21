Diyarbakır ve Mardin’de Peş Peşe Yangınlar: 5 Kişi Hayatını Kaybetti
Diyarbakır ve Mardin’de Peş Peşe Yangınlar: 5 Kişi Hayatını Kaybetti
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Diyarbakır'ın Çınar ile Mardin'in Mazıdağı ilçeleri arasındaki alanda çıkan anız yangınında Diyarbakır'da 3, Mardin'de 2 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.
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Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Diyarbakır'ın Çınar ilçesindeki Köksalan Mahallesi'nde saat 22.15'te anız ile örtü yangını olarak başlayan ve rüzgarın şiddetiyle Yazçiçeği, Bağrık ve Ağaçsever mahallelerini etkileyen yangının Mardin'in Mazıdağı ilçesi Yücebağ, Şenyuva ve Yetkinler mahalleleri istikametine doğru ilerlediğini belirtti.
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Yangının ekiplerin ve vatandaşların yoğun çalışması sonucu tamamen kontrol altına alındığını ve soğutma çalışmalarının sürdüğünü ifade eden Yerlikaya, yangında Diyarbakır'da 3, Mardin'de 2 vatandaşın hayatını kaybettiğini bildirdi.
Bakan Yerlikaya, "Yaralılarımızın tedavileri devam etmektedir. Vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum." ifadesini kullandı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 5 kişinin hayatını kaybettiği yangından 10'u ağır 44 kişinin etkilendiğini bildirdi.
Yangın sebebiyle 35 ambulans ve 7 UMKE timinin görevlendirildiği bilgisini veren Koca, "Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum, yaralılara geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum." ifadesini kullandı.
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Mardin Valisi Tuncay Akkoyun da AK Parti Mardin Milletvekili Faruk Kılıç ve İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral İdris Tataroğlu ile Mazıdağı Kaymakamlığı önünde yaptığı açıklamada, Diyarbakır'ın Çınar ilçesinin Köksalan Mahallesi'nde başlayan, Mazıdağı ilçesinin Şenyuva, Yücedağ ve Yetkinler mahallelerine doğru ilerleyen yangının itfaiye, Orman Bölge Müdürlüğü ve Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındığını belirtti.
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