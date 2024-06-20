Diyarbakır’da Yangın Hızla Yayıldı: Çok Sayıda Ekip Sevk Edildi

Diyarbakır’ın Çınar ilçesinde meydana gelen yangın hızla yayıldı. AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edilirken, yangının yerleşim yerlerini tehdit ettiği iddia edildi. Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su, yangında şimdiye kadar 2 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.