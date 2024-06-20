Diyarbakır’da Yangın Hızla Yayıldı: Çok Sayıda Ekip Sevk Edildi
Diyarbakır’da Yangın Hızla Yayıldı: Çok Sayıda Ekip Sevk Edildi
Diyarbakır’ın Çınar ilçesinde meydana gelen yangın hızla yayıldı. AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edilirken, yangının yerleşim yerlerini tehdit ettiği iddia edildi. Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su, yangında şimdiye kadar 2 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Diyarbakır’ın Çınar ilçesiyle Mardin’in Mazıdağı ilçesinde arasında bulunan kırsal alan başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle hızla yayıldı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yerleşim yerlerini tehdit eden yangın sebebiyle bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.
Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su, yangıda şimdiye kadar 2 kişinin vefat ettiğini açıkladı. Can kaybı sayısının artabileceği iddia edildi.
Yangın bölgesinden görüntüler 👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın