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Diyarbakır’da Yangın Hızla Yayıldı: Çok Sayıda Ekip Sevk Edildi

Diyarbakır’da Yangın Hızla Yayıldı: Çok Sayıda Ekip Sevk Edildi

Diyarbakır Mardin
ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
21.06.2024 - 01:02 Son Güncelleme: 21.06.2024 - 01:29

Diyarbakır’ın Çınar ilçesinde meydana gelen yangın hızla yayıldı. AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edilirken, yangının yerleşim yerlerini tehdit ettiği iddia edildi. Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su, yangında şimdiye kadar 2 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. 

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Diyarbakır’ın Çınar ilçesiyle Mardin’in Mazıdağı ilçesinde arasında bulunan kırsal alan başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle hızla yayıldı.

Diyarbakır’ın Çınar ilçesiyle Mardin’in Mazıdağı ilçesinde arasında bulunan kırsal alan başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle hızla yayıldı.

Yerleşim yerlerini tehdit eden yangın sebebiyle bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

Yerleşim yerlerini tehdit eden yangın sebebiyle bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su, yangıda şimdiye kadar 2 kişinin vefat ettiğini açıkladı. Can kaybı sayısının artabileceği iddia edildi.

Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su, yangıda şimdiye kadar 2 kişinin vefat ettiğini açıkladı. Can kaybı sayısının artabileceği iddia edildi.

Yangın bölgesinden görüntüler 👇

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