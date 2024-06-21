Doğum Yapan Kadınlara Yeni Destekler Geliyor: Ücretli İzin, Kira ve Kreş Desteği, Çocuk Destekleri!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, “Azalan doğum oranlarına tedbir alacağız” açıklaması sonrasında kritik konu MKYK toplantısında da gündeme geldi. Mehmet Şimşek’in de ‘Sıcak bakıyoruz dediği konu hakkında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş çalışmalara başladı.

Destek paketinin en önemli konusu ücretli doğum izni süresinin 4 aydan 1 yıla çıkarılması. Bunun yanında başka konular da gündemde: İkinci ve üçüncü çocuğa devlet desteğinin yanı sıra annenin kademeli olarak izin süresinin arttırılması, kreş veya kira desteği…

İşte detaylar…