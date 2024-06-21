Doğum Yapan Kadınlara Yeni Destekler Geliyor: Ücretli İzin, Kira ve Kreş Desteği, Çocuk Destekleri!
Doğum Yapan Kadınlara Yeni Destekler Geliyor: Ücretli İzin, Kira ve Kreş Desteği, Çocuk Destekleri!
Kaynak: https://www.milliyet.com.tr/ekonomi/d...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, “Azalan doğum oranlarına tedbir alacağız” açıklaması sonrasında kritik konu MKYK toplantısında da gündeme geldi. Mehmet Şimşek’in de ‘Sıcak bakıyoruz dediği konu hakkında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş çalışmalara başladı.
Destek paketinin en önemli konusu ücretli doğum izni süresinin 4 aydan 1 yıla çıkarılması. Bunun yanında başka konular da gündemde: İkinci ve üçüncü çocuğa devlet desteğinin yanı sıra annenin kademeli olarak izin süresinin arttırılması, kreş veya kira desteği…
İşte detaylar…
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Alarm veren doğum oranları, AK Parti’nin son MKYK toplantısında da gündeme geldi. Ücretli doğum izninin 4 aydan 1 yıla çıkartılması önerilen MKYK’da Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek konuya sıcak bakarak, “Bu konuda asla klasik maliye olarak hareket etmeyeceğiz. Bize ne düşerse varız” ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş’a süratle çalışma yapılması talimatı verdi.
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Milliyet’ten Ayşegül Kahvecioğlu’nun haberine göre; Bakan Göktaş, geçtiğimiz günlerde AK Parti strateji ekibine, ücretli doğum izni süresinin 4 aydan 1 yıla çıkarılması konusunda atılabilecek adımlara ilişkin detaylı sunum yaptı. Sunumun ardından AK Parti kurmayları bu sürecin sadece doğum izniyle sınırlı kalmaması gerektiğini, dünya örneklerinin de incelenerek ikinci ve üçüncü çocuğa devlet desteği verilmesi gerektiğini ifade etti.
Toplantıda, ikinci ve üçüncü çocuğa devlet desteğinin yanı sıra annenin kademeli olarak izin süresinin arttırılması, kreş veya kira desteği ya da kadının özlük hakkı ile beraber maaşında yapılabilecek bazı düzenlemeler de ele alındı.
AK Parti kurmayları, konuyla ilgili şu değerlendirmede bulundu: “Sadece doğum izni değil, kadınlarımız çocuk sahibi olmak istiyor. Kreş desteği, çalışan desteği, kira desteği. Kadın çalışıyor, çocuk sahibi olmak istiyor ama bakıcıların maaşı 30-40 bin liradan aşağı değil. İkinci ve üçüncü çocuğa destek verilmesi lazım. Aile Bakanlığı’nın bir sürü bütçesi var. Sadece doğum iznini uzatmak değil.. 0-3 yaş dediğimiz gelişim evresi çok önemli.”
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galiba ilk kez ise yarar birşey yapacaklar
Hadi doğuma 1 ay kala halledin şunu