‘Bir Gün Sinekleri’nin ‘Ölüm Uçuşu' Başladı: Yüzbinlerce Beyaz Kelebek 'Çiftleşerek' Öldü!

Ömürlerinin yüzde 99'unu larva halinde suda geçiren ve bir gün sinekleri olarak bilinen yüz binlerce beyaz kelebeğin adeta kar yağışını anımsatan 'ölüm uçuşu' Sakarya'da başladı. Haberi duyan vatandaşlar ise görsel şölen oluşturan sinekleri izlemek için tarihi Sakarya Köprüsü'ne geldi.