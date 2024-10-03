Yaptığın Tatillere Göre Sen Bu Hayatı Ne Kadar Yaşadın?
Yaptığın Tatillere Göre Sen Bu Hayatı Ne Kadar Yaşadın?
Tatil sezonu yavaş yavaş kapanırken sana güzel bir test hazırladık! Yaptığın tatillere göre bu hayatı ne kadar yaşadığını testin sonunda sana söyleyeceğiz.
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1. Söyle bakalım, en son ne zaman tatile gittin?
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2. Bu tatilde kimlerle beraberdin?
3. Peki tatil için sık tercih ettiğin bir destinasyon var mı?
4. Asıl soruyu sormayı unuttuk! Tatil için valizinden asla eksik etmediğin şey bunlardan hangisi?
5. Net bir soru: Sabırsız biri misin?
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