Yaptığın Tatillere Göre Sen Bu Hayatı Ne Kadar Yaşadın?

Yaptığın tatillerden yola çıkarak söyleyebiliriz ki hayatı adım adım keşfediyorsun. Belki biraz temkinlisin ya da her şeyin tadını yavaş yavaş çıkarmayı tercih ediyorsun. Herkesin hızı farklıdır ve bu kötü bir şey değil! Sen kendi ritmini bulmuşsun. Hayatı daha da dolu dolu yaşamak için önünde kocaman bir yol var. Kim bilir, belki bir sonraki tatilinde yepyeni maceralara atılmak istersin. Şimdilik, küçük adımlarla da olsa bu hayatın tadını çıkarıyorsun.