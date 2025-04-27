Serkan Keskin Kimdir, Kaç Yaşında? Serkan Keskin Kariyeri ve Özel Hayatı Hakkında Merak Edilenler
Leyla ile Mecnun dizisinde hayat verdiği İsmail Abi karakteriyle kalbimizi fetheden, tiyatro sahnelerinin de tozunu attıran usta oyuncu Serkan Keskin geçtiğimiz Eylül ayında uzun yıllardır aşk yaşadığı meslektaşı Meriç Aral’la dünyaevine girmişti. Son olarak bebek beklediklerini açıkladılar.
İşte Serkan Keskin’in kariyeri ve özel hayatıyla ilgili merak edilen her şey…
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Serkan Keskin Kimdir?
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Serkan Keskin Kariyer Başlangıcı
Serkan Keskin Özel Hayatı
Öne Çıkan Açıklamaları
Serkan Keskin Yer Aldığı Dizi ve Filmler
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Serkan Keskin Ödülleri ve Adaylıkları
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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