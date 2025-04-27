Serkan Keskin Kimdir, Kaç Yaşında? Serkan Keskin Kariyeri ve Özel Hayatı Hakkında Merak Edilenler

Serkan Keskin 25 Kasım 1977 tarihinde İzmit’te doğmuş bir tiyatro aşığı. Daha çocuk yaşlarda sahneyle tanışmış ve bu tutkusunu profesyonel bir kariyere dönüştürmek için İzmit Şehir Tiyatrosu’nda ve Akademi İstanbul’da eğitim almış.

Tiyatroya olan aşkı, onu 2002 yılında kurulan Semaver Kumpanya’ya götürmüş. Burada hem oyuncu hem de yönetmen olarak harikalar yaratmış. Her ne kadar ekranlarda devleşse de, kalbinin sahnede attığını her röportajında dile getiriyor.

Serkan Keskin Kaç Yaşında?

Serkan Keskin, 25 Kasım 1977 doğumlu. Yani şu anda 47 yaşında.

Serkan Keskin Nereli?

Serkan Keskin, İzmit’te doğmuş, büyümüş.