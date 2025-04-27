onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Biyografi
Serkan Keskin Kimdir, Kaç Yaşında? Serkan Keskin Kariyeri ve Özel Hayatı Hakkında Merak Edilenler

Serkan Keskin Kimdir, Kaç Yaşında? Serkan Keskin Kariyeri ve Özel Hayatı Hakkında Merak Edilenler

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
27.04.2025 - 14:34

Leyla ile Mecnun dizisinde hayat verdiği İsmail Abi karakteriyle kalbimizi fetheden, tiyatro sahnelerinin de tozunu attıran usta oyuncu Serkan Keskin geçtiğimiz Eylül ayında uzun yıllardır aşk yaşadığı meslektaşı Meriç Aral’la dünyaevine girmişti. Son olarak bebek beklediklerini açıkladılar.

İşte Serkan Keskin’in kariyeri ve özel hayatıyla ilgili merak edilen her şey…

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Serkan Keskin Kimdir?

Serkan Keskin Kimdir?

Serkan Keskin 25 Kasım 1977 tarihinde İzmit’te doğmuş bir tiyatro aşığı. Daha çocuk yaşlarda sahneyle tanışmış ve bu tutkusunu profesyonel bir kariyere dönüştürmek için İzmit Şehir Tiyatrosu’nda ve Akademi İstanbul’da eğitim almış. 

Tiyatroya olan aşkı, onu 2002 yılında kurulan Semaver Kumpanya’ya götürmüş. Burada hem oyuncu hem de yönetmen olarak harikalar yaratmış. Her ne kadar ekranlarda devleşse de, kalbinin sahnede attığını her röportajında dile getiriyor.

Serkan Keskin Kaç Yaşında?

Serkan Keskin, 25 Kasım 1977 doğumlu. Yani şu anda 47 yaşında. 

Serkan Keskin Nereli?

Serkan Keskin, İzmit’te doğmuş, büyümüş.

Serkan Keskin Kariyer Başlangıcı

Serkan Keskin Kariyer Başlangıcı

İlk ciddi oyunculuk deneyimini İzmit Şehir Tiyatrosu’nda yaşadıktan sonra kamera önü kariyerine 2003 yılında Çaylak dizisiyle adım attı. Ancak asıl patlamasını elbette ki 2011 yılında yayınlanmaya başlayan ve bir dönemin efsanesi haline gelen Leyla ile Mecnun ile yaptı. İsmail Abi karakteri, adeta bir fenomen oldu. Bu rol ona İsmail Dümbüllü Ödülü’nü de kazandırdı.

Serkan Keskin Özel Hayatı

Serkan Keskin Özel Hayatı

2014 yılında tanıştığı oyuncu Meriç Aral’la uzun yıllardır süren bir ilişkileri vardı. Geçtiğimiz yıl, Eylül ayında bu güzel aşkı evlilikle taçlandırdılar. Şimdilerde ise bebek bekliyorlar. Ancak henüz cinsiyetini de ismini de açıklamadılar. Bekleyip göreceğiz.

Öne Çıkan Açıklamaları

Öne Çıkan Açıklamaları

Geçtiğimiz günlerde muhabirlerle sohbet eden Serkan Keskin, bebek beklediklerini şu sözlerle doğruladı:

 “Güzel bir süreç. Hayat devam ediyor ama heyecanlı olarak. Her anne baba gibi heyecanlandık. İstediğimiz de bir şeydi. Her şey yolunda gider inşallah. 4 aylık oldu. Cinsiyeti de yakında belli olacak”

Serkan Keskin Yer Aldığı Dizi ve Filmler

Serkan Keskin Yer Aldığı Dizi ve Filmler

  • 2024 – Anonim

  • 2023 – Şahane Hayatım

  • 2020 – Ya İstiklal Ya Ölüm

  • 2020 – Öğretmen

  • 2019 – Bir Aile Hikayesi (Doktor Ufuk) (TV Dizisi)

  • 2018 – Kronoloji (Ayhan) (Sinema Filmi)

  • 2018 – Kelebekler (Muhtar)(Sinema Filmi)

  • 2018 – Güven (Komiser) (Sinema Filmi)

  • 2018 – Ahlat Ağacı (Süleyman)(Sinema Filmi)

  • 2018 – Dudullu Postası (TV Dizisi)

  • 2017 – Tatlım Tatlım (Sinema Filmi)

  • 2017 – Masum (Taner)(TV Dizisi)

  • 2017 – Cingöz Recai (Sadri)(Sinema Filmi)

  • 2016-2017 – Hayat Şarkısı (Psikolog)(TV Dizisi)

  • 2015 – Yok Artık (Faruk)(Sinema Filmi)

  • 2015 – Tereddüt (Elmas’ın Kocası)(Sinema Filmi)

  • 2016 – Muhteşem Yüzyıl: Kösem 2. Sezon (Nefi)(TV Dizisi)

  • 2015 – Kırık Kalpler Bankası (Enis)(Sinema Filmi)

  • 2015 – Beş Kardeş (Sait) (TV Dizisi)

  • 2014 – İtirazım Var (Selman Bulut) (Sinema Filmi)

  • 2014 – Silsile (Cihan) (Sinema Filmi)

  • 2014 – Limonata (Sinema Filmi)

  • 2013 – Sen Aydınlatırsın Geceyi (Dündar) (Sinema Filmi)

  • 2013 – Ben de Özledim (Serkan) (TV Dizisi)

  • 2012 – Yabancı (Ali) (Sinema Filmi)

  • 2012 – F Tipi Film (Sinema Filmi)

  • 2011 – Yeraltı (Tarık) (Sinema Filmi)

  • 2011-2012 – Leyla ile Mecnun (İsmail) (TV Dizisi)

  • 2011 – Eylül (Namık) (Sinema Filmi)

  • 2010 – Unutma Beni İstanbul (Sinema Filmi)

  • 2010 – Takiye: Allah’ın Yolunda (Kenan) (Sinema Filmi)

  • 2010 – Gönülçelen (TV Dizisi)

  • 2010 – Deli Saraylı (Arabacı Mazhar) (TV Dizisi)

  • 2010 – Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi (İsmail) (TV Dizisi)

  • 2010 – Av Mevsimi (Adli Tıp Doktoru) (Sinema Filmi)

  • 2009 – Vavien (Süleyman’ın Fedaisi) (Sinema Filmi)

  • 2009 – Pus (Muhittin) (Sinema Filmi)

  • 2009 – Kosmos (Kahveci) (Sinema Filmi)

  • 2009 – Ey Aşk Nerdesin (Ferhat) (TV Dizisi)

  • 2009 – Bu Kalp Seni Unutur mu? (İdris) (TV Dizisi)

  • 2008 – Mert İle Gert (Bahri) (TV Dizisi)

  • 2008 – Güneşin Oğlu (Serkan) (Sinema Filmi)

  • 2008 – Derdest (Okan Taşkın) (TV Dizisi)

  • 2008 – Başka Semtin Çocukları (Engin) (Sinema Filmi)

  • 2007 – Sonbahar (Mikail) (Sinema Filmi)

  • 2007 – Bıçak Sırtı (Konuk Oyuncu) (TV Dizisi)

  • 2006 – Çinliler Geliyor (Asım) (Sinema Filmi)

  • 2005 – Şaşkın (Recai) (Sinema Filmi)

  • 2005-2006 – Hırsız Polis (Bünyamin) (TV Dizisi)

  • 2004 – Sevinçli Haller (TV Dizisi)

  • 2004 – Korkuyorum Anne (Kapıcı) (Sinema Filmi)

  • 2004 – Kalbin Zamanı (Tonguç) (Sinema Filmi)

  • 2004 – Gönül Yarası (Taksi Şoförü) (Sinema Filmi)

  • 2003 – Çaylak (TV Dizisi)

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Serkan Keskin Ödülleri ve Adaylıkları

Serkan Keskin Ödülleri ve Adaylıkları

Başarılı oyunculuğuyla hem sahnede hem beyazperdede adından sıkça söz ettiren Serkan Keskin, yıllar içinde önemli ödüller kazandı. 

İşte kariyerine değer katan o ödüller:

• 2012: İsmail Dümbüllü Ödülü – Leyla ile Mecnun dizisindeki İsmail Abi performansıyla gönüllerde taht kurdu, bu özel ödüle layık görüldü.

• 2014: 21. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali – Silsile filmindeki performansıyla En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu ödülünü aldı.

• 2014: 51. Antalya Altın Portakal Film Festivali – İtirazım Var filmindeki Selman Bulut rolüyle En İyi Erkek Oyuncu seçildi.

• 2015: 20. Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncu Ödülleri – Yine İtirazım Var performansıyla Yılın En Başarılı Erkek Oyuncusu (Dram) ödülünün sahibi oldu.

• 2018: 23. Magazin Gazetecileri Derneği (MGD) Altın Objektif Ödülleri – Akşam Yemeği oyunundaki başarısıyla Yılın En İyi Erkek Tiyatro Oyuncusu ödülünü kazandı.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın