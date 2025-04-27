Temiz İçerikli Kozmetik Nedir? Bu İçerikte Anlatıyoruz!

Bir ürünün gerçekten temiz içerikli olup olmadığını anlamanın en iyi yolu içerik listesini kontrol etmek! 'Doğal' ya da 'organik' yazması tek başına yeterli değil, çünkü bazı markalar bunu pazarlama stratejisi olarak kullanabiliyor. İçindekiler kısmında zararlı kimyasalların olup olmadığına dikkat etmelisin!