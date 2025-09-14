Wachau: Tuna’nın Kalbinde Doğa, Tarih, Kültür, Longevity ve Gastronomi
Avusturya’nın kalbinde, Viyana’ya sadece bir saat uzaklıkta, Tuna Nehri boyunca uzanan büyüleyici bir vadi var: Wachau. UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan bu bölge, hem Avusturyalıların hem de dünyanın dört bir yanından gelen gezginlerin vazgeçilmez rotalarından biri.
Geçtiğimiz hafta sonu biz de Wachau’daydık, Holzapfel Prandtauerhof ve Schloss Dürnstein’da kaldık. Tuna’ya bakan bu tarihi şato otelde güne başlamak, mavi manastır kulesine ve bağlara karşı kahvaltı yapmak ve bağların arasında dolaşmak gerçekten masalsı bir deneyimdi.
Wachau’nun ruhu doğasında gizli.
Wachau’nun tarihi Roma dönemine kadar gidiyor.
Wachau, Grüner Veltliner ve Riesling gibi dünya çapında tanınan şarapların evi.
Tatlılarda elbette Marillenknödel (kayısı tatlısı) vazgeçilmez.
Wachau, sadece bir seyahat değil; bir yaşam felsefesi.
