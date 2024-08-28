Uzun ve Eğlenceli Bir Seyahat Rotası Oluşturmadan Önce Planınıza Eklemeniz Gereken 10 Lokasyon
Uzun ve Eğlenceli Bir Seyahat Rotası Oluşturmadan Önce Planınıza Eklemeniz Gereken 10 Lokasyon
Hepimiz yoğun iş temposundan, günlük koşuşturmacalardan biraz uzaklaşmak istiyoruz, değil mi? Peki, şöyle uzun, eğlenceli ve bol bol dinlenebileceğiniz bir seyahat rotası oluşturmaya ne dersiniz? İşte keşfetmeniz gereken 10 muhteşem lokasyon!
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1. Ölüdeniz
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2. Kalkan
3. Kışla
4. Kaş
5. Ovacık
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