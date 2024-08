Uzun ve Eğlenceli Bir Seyahat Rotası Oluşturmadan Önce Planınıza Eklemeniz Gereken 10 Lokasyon

Dünyaca ünlü Ölüdeniz’in turkuaz sularında yüzmek ve Belcekız Plajı'nda güneşlenmek… Ardından, terasınızda bir kahve içip güneşi batırmak kadar huzur verici ne olabilir? Ölüdeniz’de her gün bir başka güzel, her an bir başka keyif. Burada yamaç paraşütü yaparak Babadağ’dan süzülebilir, muhteşem manzaranın tadını çıkarabilirsiniz. Ölüdeniz’in sakin koylarında tekne turu yaparak doğanın güzelliklerini keşfedebilirsiniz. Ayrıca Ölüdeniz’de çeşitli su sporları yaparak tatilinize heyecan katabilirsiniz. Günün sonunda villanıza döndüğünüzde, jakuzinizde dinlenip, terasınızda huzurlu anlar yaşayabilirsiniz.