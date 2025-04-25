Güneş Koruyucu Seçerken Bilmeniz Gereken 10 Önemli Detay

Sadece UVB’den korunmak yetmez, çünkü güneşin bir de UVA yüzü var ki o da ayrı bir bela! UVB yanıklara yol açarken, UVA cildin derin katmanlarına nüfuz edip yaşlanmaya, kırışıklıklara ve hatta cilt kanserine yol açabiliyor. İşte tam da bu yüzden güneş koruyucunuzun üzerinde “Broad Spectrum” ya da “Geniş Spektrum” ibaresi aramak çok önemli. İki türlü zararlı ışını da bloke eden ürünler cildiniz için tam bir kalkan görevi görüyor.