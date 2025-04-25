Güneş Koruyucu Seçerken Bilmeniz Gereken 10 Önemli Detay
Yaz ayları geldi mi hepimizin aklına aynı soru düşüyor: “Bu yaz hangi güneş koruyucuyu alacağım?” Güneşin altında kavrulup ıstakoz gibi dolaşmak istemiyorsak, doğru ürünü seçmek şart! Ama sadece kızarıklık ya da yanık meselesi de değil, uzun vadede cilt sağlığımızı korumak için de doğru güneş kremine yatırım yapmak gerekiyor. Evet, biraz uğraştırıcı bir iş ama doğru bilgiyi bildikten sonra işimiz kolay.
Hadi gelin, güneş koruyucu seçerken nelere dikkat etmemiz gerektiğine birlikte bakalım!
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1. SPF’siz asla! Doğru faktörü seçmek hayat kurtarır!
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2. Sadece UVB’den korunmak yetmez! UVA’yı da unutmayın!
3. Kimyasal mı fiziksel mi? Hangisi daha iyi, hangisi size göre?
4. Cildinizi tanıyın, doğru kremi seçin!
5. İçerik listesi okumak sıkıcı ama şart!
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6. Suya dayanıklı krem mucize mi? Evet, ama yenilemek şart!
7. "Kremi az sürmek mi? Büyük hata! Bolca kullanın!"
8. Yüz ve vücut aynı şey değil! Ürünleri karıştırmayın!
9. Yapış yapış hissi kabusu!
10. Ten renginizi göz önünde bulundurun!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
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