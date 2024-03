Uyanmaya Hazır Mısın?

Televizyonların yeni fenomeni BAHAR hakkında yazmak istiyordum bir süredir. 8 Mart’ı bekledim, özellikle. Gelin görün ki; Dünya Kadınlar Günü de dâhil, her an her şeye koşturan / yetişen bir kadın olarak yazım ertesi güne kaldı. Yani kadınların; birey olarak kabul edilmelerinin, erkeklerle eşit haklara sahip olmalarının, eşit yaşam koşulları, eşit fırsatlar, eşit eğitim, eşit kariyer, eşit itibar ve eşit değere kavuşmalarının savunulduğu; bir orkide zarafetinde ama on kaplan gücünde süper kahramanlar olduklarının dört bir koldan bağırıldığı; belki tecavüzlerin, mobinglerin bile durup, tüm “bayanlar”ın yere göğe sığdırılamadıkları o 24 saatin buhar olup uçtuğu, diğer sıradan -erkek egemen de diyebiliriz- 364 günden birine kaldı (yazım) :)