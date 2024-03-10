Velhasıl 8 Mart’ı kutlanacak değil, içeriği, amacı ve hedefleriyle akıllara kazınası sembolik bir tarih olarak görüyorum. Ve kadınların istedikleri o hakların kendilerine verilmesini beklemelerini değil, onları kendi elleriyle söke söke (mecazen tabii) almaları gerektiğini düşünüyorum. Bunun için ihtiyaçları olan şey cesaretle uyanmak… Tıpkı Bahar’ın yaptığı gibi.

Özünüze dönmek için ölümden dönmeyi beklemeyin!

Evet, kadınların uyanması ve harekete geçmesi toplumsal uyum, gelişim, refah ve huzur için olmazsa olmazlardan. Cinsiyetten bağımsız olarak, bireysel iç huzur ve özsaygı için de bu çok önemli ama siz siz olun bunun için Bahar gibi ölümden dönmeyi falan beklemeyin, Allah korusun, sakince uyanıverin. Show TV’de 4 haftadır yayınlanan ve hayranı olduğum Demet Evgar yüzünden beni de ilk günden platformlar dışı bir televizyon dizisine kilitleyen Bahar: Uyanmaya Hazır mısın? yapımının kahramanı, karaciğer yetmezliğinden ölmek üzereyken vefatından sonra organlarını bağışlayan birinin donör olabilmesi sayesinde kurtuluyor da, ancak öyle başlıyor dönüşümü. Yoksa potansiyelinin çok altında, ezik bir şekilde, kendini mutlu olduğuna kandırarak yaşamaya (yaşadığını sanmaya) devam edecekti.

Aslında ülkemizde; şiddet görenler/öldürülenler (2023 verilerine göre yüzde 73, yani dört kadından üçü hayatının bir döneminde şiddetle karşılaşıyor!), kocasının izni olmadan çalışamayanlar, ekip arkadaşından daha düşük kazananlar, istihdamda cinsiyeti yüzünden göz ardı edilenler, siyasette yok sayılanlar (parlamentodaki kadın temsil oranı %17), okutulmayanlar (hâlâ daha okuma yazma bilmeyen kadınların sayısı erkeklerden 6 kat fazla!), bebe yaşta gelin edilenler (Türkiye’de her yıl, daha 18 yaşına gelmemiş 13 binden fazla kız çocuğu evlendiriliyor!) gibi çok daha vahim “kadın vakaları” varken Bahar gibi yaşam standardı yüksek bir kadının kendi dönüşümünü konuşmak, kimilerine göre abes kaçabilir. Ancak Bahar örneğinde dizginleri eline alması gereken kadınlar için birden çok mesaj var ve artık Cumhuriyetimizin 101’inci yılında ışığı söndürülmüş tüm kadınlarımızın yeniden ışık saçabilmesi için bu mesajları hatırlaması gerekiyor. Bahar bu yüzden önemli bir yapım.