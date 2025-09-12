Üniversite Öğrencilerinin Tüm İhtiyaçlarını Karşılayacak En İyi 5 Fiyat/Performans Tablet Tavsiyesi
Üniversite hayatı demek; ders notları, online sunumlar, PDF’ler, biraz dizi-film kaçamağı, arada da çizim ya da hobi uygulamalarıyla vakit geçirmek demek.
İşte tam da bu yüzden tablet, öğrencinin çantasında en çok işe yarayan teknolojik yol arkadaşı oluyor. Senin için fiyat/performans dengesiyle öne çıkan en iyi 5 tabletini derledik.
Huawei MatePad 11.5 (2025)
Apple iPad (11 inç A16)
Samsung Galaxy Tab S10 FE
Lenovo Tab Plus
Xiaomi Pad 7
Editörün seçimi: Huawei MatePad 11.5 (2025)
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video