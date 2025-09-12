Üniversite Öğrencilerinin Tüm İhtiyaçlarını Karşılayacak En İyi 5 Fiyat/Performans Tablet Tavsiyesi

Huawei, MatePad 11.5 ile “öğrenciye en lazım ne?” sorusuna net bir yanıt veriyor: yaz, çiz, oku ve hepsini rahat yap. PaperMatte ekran, gözleri yormayan ve kağıt hissi veren dokusuyla ders notu almayı gerçek defter gibi hissettiriyor. Kalem desteği ve klavye aksesuarıyla sunum hazırlamak da mümkün. 2.5K çözünürlük ve 120/144 Hz yenileme hızı dersler dışında oyun ve dizi için akıcı bir deneyim sunuyor. 10.100 mAh batarya ise gün boyu yanında; sabah derse girip akşam film izlerken pil kaygısı yok.

Ayrıca AppGallery üzerinden binlerce uygulamaya erişmek mümkün. Google servisleri için ise tek yapmanız gereken AppGallery üzerinden GBox indirerek PlayStore'a giriş yapmak. Sonrasında tüm uygulamalara sınırsız ve sorunsuz olarak erişebiliyorsunuz.

Kimin için? Çizim yapan, bol bol not alan ve tabletini tam bir “bilgisayar alternatifi” gibi kullanmak isteyen öğrenciler için birebir.