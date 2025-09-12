onedio
Üniversite Öğrencilerinin Tüm İhtiyaçlarını Karşılayacak En İyi 5 Fiyat/Performans Tablet Tavsiyesi

Onedio Content
12.09.2025 - 15:40

Üniversite hayatı demek; ders notları, online sunumlar, PDF’ler, biraz dizi-film kaçamağı, arada da çizim ya da hobi uygulamalarıyla vakit geçirmek demek.

İşte tam da bu yüzden tablet, öğrencinin çantasında en çok işe yarayan teknolojik yol arkadaşı oluyor. Senin için fiyat/performans dengesiyle öne çıkan en iyi 5 tabletini derledik.

Huawei MatePad 11.5 (2025)

Huawei MatePad 11.5 (2025)

Huawei, MatePad 11.5 ile “öğrenciye en lazım ne?” sorusuna net bir yanıt veriyor: yaz, çiz, oku ve hepsini rahat yap. PaperMatte ekran, gözleri yormayan ve kağıt hissi veren dokusuyla ders notu almayı gerçek defter gibi hissettiriyor. Kalem desteği ve klavye aksesuarıyla sunum hazırlamak da mümkün. 2.5K çözünürlük ve 120/144 Hz yenileme hızı dersler dışında oyun ve dizi için akıcı bir deneyim sunuyor. 10.100 mAh batarya ise gün boyu yanında; sabah derse girip akşam film izlerken pil kaygısı yok.

Ayrıca AppGallery üzerinden binlerce uygulamaya erişmek mümkün. Google servisleri için ise tek yapmanız gereken AppGallery üzerinden GBox indirerek PlayStore'a giriş yapmak. Sonrasında tüm uygulamalara sınırsız ve sorunsuz olarak erişebiliyorsunuz.

Kimin için? Çizim yapan, bol bol not alan ve tabletini tam bir “bilgisayar alternatifi” gibi kullanmak isteyen öğrenciler için birebir.

  • Artısı: Klavye ve kalem kutudan çıkıyor; PapperMate ekran ile ekran deneyimi üst seviye.

  • Eksisi: HarmonyOS ekosistemine adaptasyon süreci kısa da olsa mevcut.

Apple iPad (11 inç A16)

Apple iPad (11 inç A16)

Apple ekosistemine girmek isteyen öğrenciler için iPad güvenli liman. A16 çipi sayesinde hızlı, Apple Pencil desteğiyle çizim ve not tutma keyfi ayrı bir seviyede, ancak tabii kalemi ayrıca satın almak gerekiyor, hatırlatalım. iCloud ve MacBook/iPhone ile tam uyumu sayesinde dosya taşıma derdi yok.

Kimin için? “Her şey uyumlu çalışsın, bir de yarın mezun olunca da işime yarasın” diyen, Apple ekosistemine sıcak bakan öğrenciler.

  • Artısı: A16 çip performansı + Apple ekosistem kolaylığı.

  • Eksisi: Yüksek fiyata rağmen tabletin yanında kalem/klavye gelmemesi.

Samsung Galaxy Tab S10 FE

Samsung Galaxy Tab S10 FE

Samsung, Tab S10 FE’yi özellikle üretkenlik isteyenlere göre şekillendirmiş. Kutudan çıkan S-Pen ve 10,9 inçlik ekranı ile not almak, çizim yapmak veya ders sırasında hızlıca karalama yapmak keyifli. Ayrıca Galaxy AI özellikleri de kullanışlı bir yardımcı konumunda.

Kimin için? Hem ders hem eğlence hem de “yapay zeka önemli” diyen çok yönlü öğrenciler için.

  • Artısı: Galaxy AI özellikli, hem performansı hem tasarımıyle dengeli bir iş ortağı.

  • Eksisi: Tab S serisinin amiral gemilerinden biri değil, bu sebeple fiyat/performans dengesinde biraz geride hissettirebilir.

Lenovo Tab Plus

Lenovo Tab Plus

11.5 inçlik geniş ekranı, 90Hz tazeleme hızı ve güçlü bataryasıyla Lenovo Tab Plus, günlük kullanımda eğlenceyi ön plana alıyor. MediaTek Helio G99 işlemcisi ve 8 GB RAM’i sayesinde akıcı bir deneyim sunarken, 256 GB’a kadar depolama ve microSD kart desteğiyle ders notlarından dizilere kadar tüm içeriklere yer açıyor. 45W hızlı şarj desteğiyle uzun maratonlardan sonra bile çabuk toparlanabiliyor. IP52 sertifikası ise tableti sıvı sıçramalarına ve toza karşı daha dayanıklı hale getiriyor.

Kimin için? Uygun fiyatla geniş ekranlı, uzun ömürlü ve güncel Android sürümleriyle desteklenen bir tablet arayan; dizi/film izlemeyi, ders çalışmayı ve günlük işlerini aynı cihazda halletmeyi isteyen öğrenciler için.

  • Artısı: Rakiplerine göre daha uygun fiyatlı olması.

  • Eksisi: İşlemci ve RAM seviyesi orta ve uzun vadede yetersiz kalabilir.

Xiaomi Pad 7

Xiaomi Pad 7

Xiaomi Pad 7 de bu kategoride öne çıkan cihazlardan. Snapdragon işlemcisi ve 144 Hz ekranıyla günlük kullanımda hızlı, oyun ve video için akıcı bir deneyim sağlıyor. 8.850 mAh bataryasıysa bu fiyat aralığında hiç de fena değil. Dolby Vision ekran ve Dolby Atmos ses desteği de dizi-film keyfini büyütüyor.

Kimin için? “Uygun fiyatlı olsun ama performanstan da kısmayayım” diyen öğrenciler için birebir.

  • Artısı: Güçlü işlemci + batarya ile uzun ömürlü kullanım.

  • Eksisi: Ekosistem sorunları.

Editörün seçimi: Huawei MatePad 11.5 (2025)

Huawei MatePad 11.5, listede hem PaperMatte ekran teknolojisi, hem güçlü bataryası ve hızlı şarj özelliği, hem şık ve hafif tasarımı ile oldukça etkileyici bir ürün.

Öne çıkaran bir diğer kritik detay ise 15.999 TL'lik bir fiyata tablet+klavye+kalem alabiliyor olmak. 

Tüm bunlar bir araya gelince en avantajlı ve mantıklı seçimlerden biri oluyor. 

Eğer siz de Huawei MatePad 11.5'i incelemek ve 700 TL değerindeki AMP115O700 kodu ile satın almak isterseniz buraya tıklayabilirsiniz!

