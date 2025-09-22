onedio
Üniversite Hastanesinde ‘Bıçak Parası’ Vermeyenleri Taburcu Etmeyip Rehin Alan Doktor!

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
22.09.2025 - 11:17

Gazeteci İsmail Saymaz’ın Halk TV’de bugün yayımlanan yazısı gündeme bomba gibi düştü. Diyarbakır’daki Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nin Genel Cerrahi Bölümü’nde ‘Doç’ unvanıyla görev yapan Mehmet Tolga Kafadar’ın muayene odasını üç-dört yıldır kendi özel kliniği gibi çalıştırdığı, 2020-2024 yılları arasında 1901 hastasından 14.302.932 TL aldığı ortaya çıktı. Doktor, bıçak parası alamadığı hastalarını da taburcu etmemekle tehdit etti.

Diyarbakır’daki Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde yaşanan bir olayı İsmail Saymaz gün yüzüne çıkardı.

Saymaz’ın haberine göre; Diyarbakır’daki Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nda görev yapan Doçent Doktor Mehmet Tolga Kafadar, muayene odasını üç-dört yıldır kendi özel kliniği gibi çalıştırıyor, 2020-2024 yılları arasında 1901 hastasından 14.302.932 TL almıştı. Ameliyat ettiği tüm hastalardan bıçak parası isteyen doktor, hastalarını “Ödemezsen taburcu olamazsın” diye tehdit ediyor, bıçak parasını aldıktan sonra taburcu ediyordu. 

Yapılan soruşturma sonunda doktorun suç geliri elde ettiği sonucuna varılarak, Mersin’deki iki gayrimenkulüne, iki aracına ve banka hesaplarına el konuldu.

Kafadar hakkında icbar ve ikna suretiyle iki ayrı irtikap suçunu işlediği iddiasıyla sekiz yıldan 15 yıla kadar hapis cezası isteniyor. Bu suç zincirleme şekilde işlendiğinden cezası dörtte üç oranında arttırılabilir. Doktor hala cezaevinde. 

İSMAİL SAYMAZ’IN HABERİN TÜM DETAYLARI

