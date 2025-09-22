Üniversite Hastanesinde ‘Bıçak Parası’ Vermeyenleri Taburcu Etmeyip Rehin Alan Doktor!

Saymaz’ın haberine göre; Diyarbakır’daki Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nda görev yapan Doçent Doktor Mehmet Tolga Kafadar, muayene odasını üç-dört yıldır kendi özel kliniği gibi çalıştırıyor, 2020-2024 yılları arasında 1901 hastasından 14.302.932 TL almıştı. Ameliyat ettiği tüm hastalardan bıçak parası isteyen doktor, hastalarını “Ödemezsen taburcu olamazsın” diye tehdit ediyor, bıçak parasını aldıktan sonra taburcu ediyordu.

Yapılan soruşturma sonunda doktorun suç geliri elde ettiği sonucuna varılarak, Mersin’deki iki gayrimenkulüne, iki aracına ve banka hesaplarına el konuldu.

Kafadar hakkında icbar ve ikna suretiyle iki ayrı irtikap suçunu işlediği iddiasıyla sekiz yıldan 15 yıla kadar hapis cezası isteniyor. Bu suç zincirleme şekilde işlendiğinden cezası dörtte üç oranında arttırılabilir. Doktor hala cezaevinde.