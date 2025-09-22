Üniversite Hastanesinde ‘Bıçak Parası’ Vermeyenleri Taburcu Etmeyip Rehin Alan Doktor!
Gazeteci İsmail Saymaz’ın Halk TV’de bugün yayımlanan yazısı gündeme bomba gibi düştü. Diyarbakır’daki Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nin Genel Cerrahi Bölümü’nde ‘Doç’ unvanıyla görev yapan Mehmet Tolga Kafadar’ın muayene odasını üç-dört yıldır kendi özel kliniği gibi çalıştırdığı, 2020-2024 yılları arasında 1901 hastasından 14.302.932 TL aldığı ortaya çıktı. Doktor, bıçak parası alamadığı hastalarını da taburcu etmemekle tehdit etti.
Diyarbakır’daki Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde yaşanan bir olayı İsmail Saymaz gün yüzüne çıkardı.
