Uçak Rotalarında Gizemli Bir Sınır: Neden Uçaklar Tibet'in Üzerinden Uçmaz?
Uçak Rotalarında Gizemli Bir Sınır: Neden Uçaklar Tibet'in Üzerinden Uçmaz?
Kaynak: https://twitter.com/alitekintr/status...
Uçak rotalarının hiçbir zaman Tibet'in üzerinden geçmediğini biliyor muydunuz? Gelin, nedenini birlikte öğrenelim!
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Hiç fark ettiniz mi bilmiyoruz ama uçakların dünyanın her yerine rotası varken Çin'in Tibet bölgesinde hiç uçak olmaz. Peki neden uçaklar Tibet'in üzerinden geçmezler biliyor musunuz? @alitekintr isimli kullanıcı meraklılarına özel açıklamış. Gelin, nedenini birlikte öğrenelim!
Uçaklar neden Tibet'in üzerinden geçmek yerine çevresinden dolanırlar? sorusunun cevabı aslında Tibet için yapılan "dünyanın çatısı" benzetmesinde gizlidir. Bildiğiniz üzere Tibet deniz seviyesinden yüksekliği ortalama 5 bin metreyi bulan ve içerisinde Everest Tepesini barındıran bir coğrafyadır.
"Acaba bu durumun uçaklarla ne gibi bir ilişkisi var?" diye merak ediyor olabilirsiniz. Hemen bu konuya da değinelim!
Yolcu uçaklarının kabinleri, insanların rahatça nefes alabilmesi için basınçlandırılmış bir hava sistemiyle donatılmıştır. Bu hassas sistemde herhangi bir aksaklık yaşandığında, yolcuların oksijen ihtiyacını karşılamak amacıyla oksijen maskeleri hemen kullanıma sunulur. Fakat bu oksijen desteği, genel olarak 15-20 dakikalık bir süre için tasarlanmıştır.
Kabin basınç sisteminin aksaması durumunda, pilotların uçağı 3 bin metreye indirmesi gerekliliği Tibet gibi yüksek irtifa bölgelerinde büyük bir sorun oluşturur.
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Aynı zamanda çift motorlu uçaklarda motorlardan herhangi gi birisi arıza yaptığı zaman uçakların güvenli bir şekilde uçuşa devam edebilmeleri için belirli bir irtifaya inmeleri gerekir. Tibet'in coğrafi yapısı ise bu iniş ne yazık ki mümkün değildir. İşte tam da bu yüzden Tibet'in üzerinden hiç uçak geçmez.
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