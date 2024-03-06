Miçotakis'in 'Gizli' Ukrayna Ziyaretine Rusya'dan Roketli Karşılama! 'Konvoyuna 150 Metrelik Mesafeye Düştü'
Miçotakis'in 'Gizli' Ukrayna Ziyaretine Rusya'dan Roketli Karşılama! 'Konvoyuna 150 Metrelik Mesafeye Düştü'
Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in, 'gizlilik' içerisinde planlanan Ukrayna ziyaretinde konvoyunun 150 metre yakınına Rusya tarafından atılan bir roket düştü. Yunanistan Devlet Bakanı Stavros Papastavrou olayı doğrulayarak, Yunan heyetinin durumunun iyi olduğunu aktardı.
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Yunanistan Devlet Televizyonu ERT'nin 'büyük bir gizlilik içinde planalandı' dediği Başbakan Kiryakos Miçotakis'in Ukrayna ziyaretinde beklenmedik bir olay yaşandı.
Yunan gazetesi Proto Thema, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile görüşmek üzere Karadeniz kıyısındaki Odessa’ya gelen Miçotakis ve heyetinin bulunduğu konvoyun 150 metre yakınında patlama meydana geldiğini aktardı.
Gazeteye konuşan Yunanistan Devlet Bakanı Stavros Papastavrou da olayı doğrulayarak, Yunan heyetinin iyi olduğunu belirtti. Odessa'da hava saldırısı alarmı verildiği, patlamanın Rusya’nın Odessa'ya yönelik füze saldırısından kaynaklandığı iddia edildi.
Sosyal medyada konvoyun caddeden geçerken görüntüleri paylaşırken, bir patlama meydana geldiği görüldü. Patlamaya ilişkin Ukrayna'dan ise henüz resmi bir açıklama gelmedi. 🎥
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