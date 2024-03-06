Miçotakis'in 'Gizli' Ukrayna Ziyaretine Rusya'dan Roketli Karşılama! 'Konvoyuna 150 Metrelik Mesafeye Düştü'

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in, 'gizlilik' içerisinde planlanan Ukrayna ziyaretinde konvoyunun 150 metre yakınına Rusya tarafından atılan bir roket düştü. Yunanistan Devlet Bakanı Stavros Papastavrou olayı doğrulayarak, Yunan heyetinin durumunun iyi olduğunu aktardı.