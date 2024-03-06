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Adana'da Skandal Olay! İnternetten Tanıştığı Kız Çocuklarına Tecavüz ve Şantaj İddiası

Adana'da Skandal Olay! İnternetten Tanıştığı Kız Çocuklarına Tecavüz ve Şantaj İddiası

Adana Taciz Tecavüz
Emre Ş.
Emre Ş. - Onedio Üyesi
06.03.2024 - 19:05

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Adana’nın Feke ilçesinde bir şahsın, internetten tanıştığı lise ve ortaokul öğrencisi çocuklara tecavüz ederken gizlice kaydettiği ve daha sonra da bu görüntülerle şantaj yaptığı iddia edildi.

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Gelen ihbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, yaptığı çalışmada S.Ö. isimli şahsın, kız çocuklarını çıplak fotoğraf ve videolarıyla tehdit edip şantaj uyguladığını saptadı.

Gelen ihbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, yaptığı çalışmada S.Ö. isimli şahsın, kız çocuklarını çıplak fotoğraf ve videolarıyla tehdit edip şantaj uyguladığını saptadı.

Polis ekipleri tarafından yapılan çalışma ile S.Ö. isimli şahsın, kız çocuklarıyla zorla birlikte olduğu ve birliktelik sırasında kaydedilen görüntülerin şantaj olarak kullanıldığı tespit edildi.

Polis ekipleri tarafından yapılan çalışma ile S.Ö. isimli şahsın, kız çocuklarıyla zorla birlikte olduğu ve birliktelik sırasında kaydedilen görüntülerin şantaj olarak kullanıldığı tespit edildi.

Yapılan tespitlerden sonra başlatılan çalışma ile S.Ö. isimli şahıs yakalandı.

Yapılan tespitlerden sonra başlatılan çalışma ile S.Ö. isimli şahıs yakalandı.

S.Ö. isimli şahsın, emniyetteki ifadesinin ardından “çocuğa cinsel istismar, cinsel taciz, tehdit ve şantaj” suçlamasıyla adliyeye sevk edildiği ve suçunu itiraf ettiği öğrenildi. Tutuklanan şahıs cezaevine gönderildi. 

Kaynak: İHA

O şahsın "@adana.olay" isimli Instagram hesabı tarafından paylaşılan görüntüleri: 👇

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