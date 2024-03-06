Adana'da Skandal Olay! İnternetten Tanıştığı Kız Çocuklarına Tecavüz ve Şantaj İddiası

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Gelen ihbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, yaptığı çalışmada S.Ö. isimli şahsın, kız çocuklarını çıplak fotoğraf ve videolarıyla tehdit edip şantaj uyguladığını saptadı.
Polis ekipleri tarafından yapılan çalışma ile S.Ö. isimli şahsın, kız çocuklarıyla zorla birlikte olduğu ve birliktelik sırasında kaydedilen görüntülerin şantaj olarak kullanıldığı tespit edildi.
Yapılan tespitlerden sonra başlatılan çalışma ile S.Ö. isimli şahıs yakalandı.
O şahsın "@adana.olay" isimli Instagram hesabı tarafından paylaşılan görüntüleri: 👇
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