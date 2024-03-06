Taraftarlar, Şampiyonlar Ligi Maçlarına Nazi Selamı ve Çekiçlerle Hazırlandı!
Taraftarlar, Şampiyonlar Ligi Maçlarına Nazi Selamı ve Çekiçlerle Hazırlandı!
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde dün oynana Real Sociedad-PSG ve Bayern Münih-Lazio maçları öncesinde polislerin, taraftarlara yönelik yaptığı baskınlarda Nazi Lideri Adolf Hitler'in birahanesinde faşist sloganlar atıldığı; bir başka taraftar grubunun ise maç öncesi çekiç, balta ve muştalarla hazırlık yaptığı tespit edildi.
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde dün akşam oynanan maçlar öncesi polis ekipleri teyakkuza geçti.
İspanyol polisi, dün oynanan Real Sociedad-PSG maçı öncesi olası kavgaları önlemek için taraftar gruplarına baskın düzenledi. İki grubun birbirine saldıracağı yönünde istihbaratı değerlendiren ekipler, yaptıkları baskın sırasında 15 golf sopası, bir demir baston, 3 buz baltası, muşta, kesici ve delici aletler ile cop ele geçirdi.
Öte yandan İtalyan takımı Lazio'nun bazı taraftarlarının Bayern Münih'le oynanacak olan maç öncesi gittikleri Almanya'da Hitler'in bir dönem konuşma yaptığı Hofbrauhaus birahanesine giderek faşist sloganlar attığı görüldü.
Roma Belediyesi Spor İşlerinden Sorumlu Belediye Meclis Üyesi Alessandro Onorato da yaptığı açıklamada, "Lazio taraftarlarının 'Duce' şeklinde tezahürat yaptığı ve Roma selamı (faşist selamı) verdiğine dair görüntüler utanç verici. Amasız ve fakatsız bu dolaşan görüntüleri kınıyorum. Bu şeyler bizi temsil etmiyor." ifadelerini kullandı. 🎥
Münih polisi Salı günü yaptığı açıklamada, 18 yaşındaki bir kişinin selamı verdiği için tutuklandığını ve dört haneli bir meblağı kefalet olarak ödedikten sonra serbest bırakıldığını söyledi.
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