Taraftarlar, Şampiyonlar Ligi Maçlarına Nazi Selamı ve Çekiçlerle Hazırlandı!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde dün oynana Real Sociedad-PSG ve Bayern Münih-Lazio maçları öncesinde polislerin, taraftarlara yönelik yaptığı baskınlarda Nazi Lideri Adolf Hitler'in birahanesinde faşist sloganlar atıldığı; bir başka taraftar grubunun ise maç öncesi çekiç, balta ve muştalarla hazırlık yaptığı tespit edildi.