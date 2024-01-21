Tüyler Ürpertici Görüntüleriyle Tanınan Yılanların En Ölümcül 10 Türü
Tüyler Ürpertici Görüntüleriyle Tanınan Yılanların En Ölümcül 10 Türü
Kaynak: https://www.livescience.com/deadliest...
Zehirli yılanlar, dünya genelinde ciddi sağlık sorunlarına yol açmaktadır. Dünya Sağlık Örgütüne göre, yılda yaklaşık 5.4 milyon kişi zehirli yılanların ısırıklarıyla karşılaşmakta ve bu ısırıklar yılda 81 ila 138 bin ölüme neden olmaktadır. Zehirli yılanlarla temas, genellikle hayati risk içerir ve özellikle düşük gelirli ülkelerde bu durum daha belirgin hale gelir. Buna ek olarak, dünya genelinde karşılaşılan bu ciddi soruna dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla, sizin için dünyanın en tehlikeli zehirli yılanlarını derledik. Bu yılanlar, zehirlerindeki ölümcül etkilerle bilinir ve insanlar için potansiyel bir tehlike arz ederler.
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1. Kara Mamba
2. Bothrops Asper
3. Boomslang
4. Doğu Kaplan Yılanı
5. Daboia Russelii
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6. Echis
7. Bantlı Krait
8. Kral Kobra
9. Kıyı Taypanı
10. İçbölge Taypanı
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