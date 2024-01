Tüyler Ürpertici Görüntüleriyle Tanınan Yılanların En Ölümcül 10 Türü

2017 yılında araştırmacılar, Biochimica et Biophycia Acta makalesine yayınladıkları bir rapora göre, herpetlogist Karl Schmidt'in başparmağı, yavru Biophycia Acta tarafından ısırıldıktan yaklaşık 24 saat sonra gözünden, böbreğinden, kalbinden ve beyninden iç kanama geçirerek hayatını kaybetmiştir. Schmidt, Boomslang gibi arka dişli yılanların insanlara ölümcül sonuçlar doğuracağı bir zehir üreteceğini zannetmiyordu. Fakat yanılmıştı. Afrika'nın her yerinde bulunabilen bu yılan türü , özellikle Svaziland, Botsvana, Namibya, Mozambik ve Zimbabve'de yaşıyor. Yumurta şeklindeki kafası, büyük gözleri ve parlak yeşil desenli gövdesiyle Boomslang oldukça güzel bir görünüm sergiliyor. Tehdit edildiğinde ensesini iki katına kadar şişirir ve pullarının arasında parlak renkli bir deri parçası ortaya çıkarır. Boomslang'in ısırığının yarattığı ölüm tehlikesi gerçekten de korkutucu bir durum olabilir. Kurbanlar yoğun kas ve beyin kanamasına maruz kalır ve bunun da ötesinde, diş etleri ve burun delikleri ve hatta en küçük kesikler de dahil olmak üzere mümkün olan her çıkıştan kan sızmaya başlar. Kan ayrıca kurban ölene kadar dışkı, idrar, tükürük ve kusmuk yoluyla vücuda geçmeye başlayacaktır. Neyse ki, Boomslang için panzehir vardır.