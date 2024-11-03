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Tutkal Gibi Yapıştırıcılar Nasıl Oluyor da İçine Konulduğu Şişeye Yapışmıyor?

Tutkal Gibi Yapıştırıcılar Nasıl Oluyor da İçine Konulduğu Şişeye Yapışmıyor?

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
03.11.2024 - 13:39

Yapıştırıcıların çoğu yüzeye yapıştığını biliyoruz ama nedense kendi şişelerine yapışmazlar. Bunun ardında bilimsel bir sır mı var, yoksa işin içinde başka bir şey mi dönüyor?

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Yapıştırıcılar, tüplerinde veya şişelerinde yapışmaz çünkü birçoğu havaya ya da su buharına maruz kalmadan sertleşmez.

Yapıştırıcılar, tüplerinde veya şişelerinde yapışmaz çünkü birçoğu havaya ya da su buharına maruz kalmadan sertleşmez.

Şişenin içinde yeterli miktarda hava olmadığından, yapıştırıcı sıvı formunu korur ve şişenin yüzeyine yapışmaz.

Şişenin içinde yeterli miktarda hava olmadığından, yapıştırıcı sıvı formunu korur ve şişenin yüzeyine yapışmaz.

Yapıştırıcıların her biri farklı şekilde işler ve bazılarının hava veya su buharına ihtiyacı olurken, bazıları kimyasal reaksiyonlar yoluyla sertleşir.

Yapıştırıcıların her biri farklı şekilde işler ve bazılarının hava veya su buharına ihtiyacı olurken, bazıları kimyasal reaksiyonlar yoluyla sertleşir.

Bu yapışma süreçlerinden ilginç olanlardan biri de süper yapıştırıcının çalışma şeklidir.

Bu yapışma süreçlerinden ilginç olanlardan biri de süper yapıştırıcının çalışma şeklidir.

Süper yapıştırıcı, havada bulunan nemle etkileşime girerek sertleşir. Bu yüzden şişe içinde kapalı tutulduğunda, yapışmaz halde kalır ancak kapağı açık bırakılırsa hızla kurur.

Süper yapıştırıcı, havada bulunan nemle etkileşime girerek sertleşir. Bu yüzden şişe içinde kapalı tutulduğunda, yapışmaz halde kalır ancak kapağı açık bırakılırsa hızla kurur.
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Her yapıştırıcı, şişede sıvı kalmasını sağlayan özel çözücülere sahiptir. Örneğin beyaz yapıştırıcıdaki su, havayla temas ettiğinde buharlaşarak geriye yapışkan polimerler bırakır.

Her yapıştırıcı, şişede sıvı kalmasını sağlayan özel çözücülere sahiptir. Örneğin beyaz yapıştırıcıdaki su, havayla temas ettiğinde buharlaşarak geriye yapışkan polimerler bırakır.

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