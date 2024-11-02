Çoğu Zaman Farkında Olmadan Aldığımız Antiperspirantın Deodoranttan Farkı Nedir?
Çoğu Zaman Farkında Olmadan Aldığımız Antiperspirantın Deodoranttan Farkı Nedir?
Kimi zaman deodorant alırken aslında içinde antiperspirant bileşenleri de olan bir ürün tercih etmiş olabiliyoruz. Bu fark neden önemli dersiniz?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Deodorantın asıl görevi terlemeyi durdurmak değil. Bunun yerine kötü kokuya sebep olan bakterileri nötralize eder veya bu kokuları maskeleyerek daha hoş bir his yaratır. Peki bu nasıl oluyor?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Vücudumuzun bazı bölgeleri, apokrin bezleri sayesinde daha fazla kokuya neden olan terler üretir. Her ne kadar genel kanı bu terin kötü koktuğu yönünde olsa da aslında ter, doğrudan kokusuzdur.
Apokrin bezlerinden gelen ter, içerdiği yağlar ve proteinler nedeniyle cilt yüzeyinde bulunan bakteriler için adeta bir ziyafet gibidir.
Deodorantlar ise işte bu kokuları baskılamak için özel olarak tasarlanmıştır. Kimi deodorantlar, bu kokuları yok etmek adına bakterileri öldüren bileşenler içerirken kimileri ise kokuyu maskelemeyi amaçlar.
Antiperspirantlar ise deodorantlardan farklı olarak terlemeyi azaltmak veya tamamen durdurmak amacıyla geliştirilmiştir. Bu ürünlerin içerisinde, ter bezlerini geçici olarak kapatan alüminyum bazlı bileşikler bulunur.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Cilde uygulandığında bileşikler, ter gözeneklerinin üzerinde jel benzeri bir tabaka oluşturarak terin yüzeye çıkmasını engeller. Ancak bu etki geçicidir.
Antiperspirantlar tek başına kullanılabildiği gibi deodorantlarla birleşik ürünler olarak da satılmaktadır. Özellikle aşırı terleme sorunu yaşayan kişiler için eczanelerde veya reçeteyle satılan daha güçlü antiperspirant seçenekleri de bulunmaktadır.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın