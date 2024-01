Türkiye’nin Uluslararası Sanat Değerleri Serisi II “Emrah Yücel Resimlerinin 10 Özgün Özelliği”

1.Emrah Yücel çünkü birkaç alanda uzman bir akademisyen/ressam. Kendisi alanında çok itibarlı İngiltere merkezli The Calligraphy and Lettering Arts Society'den (CLAS) kaligrafi diplomasına sahip olan 'The International Association of Master Penman Engrossers and Teachers of Handwriting' kuruluşunun aktif üyesidir. Sanatçı ayrıca yüksek lisans eğitimini 'Angles Yazıların İşlevselliği' konulu tez çalışmasıyla grafik üzerine tamamlamıştır.