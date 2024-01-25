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Türkiye’nin Uluslararası Sanat Değerleri Serisi II “Emrah Yücel Resimlerinin 10 Özgün Özelliği”

etiket Türkiye’nin Uluslararası Sanat Değerleri Serisi II “Emrah Yücel Resimlerinin 10 Özgün Özelliği”

Prof.Dr.Uğur Batı
Prof.Dr.Uğur Batı - yazio
26.01.2024 - 00:09

Yaklaşın, biraz daha yaklaşın... Karşı yaka uzakta kalmış gibi görünüyor. Yahya Kemal’in şiiriyle çok yakınımıza gelebilir ama... Çünkü ses, bu şiirdeki ses, ortak bir hafızanın sesidir, yıllardan, hatta yüzyıllardan damıtılmış gibidir... 

“Git bu mevsimde, gurup vakti Cihangir’den bak

Bir zaman kendini karşındaki rü’yâya bırak! 

Başkadır çünkü bu akşam başka akşamlardan.

Güneşin vehmi saraylar yaratır camlardan;

O ilah isteyip eğlence hayalhanesine,

Som ateşten bu saraylarda bütün karşı yaka

Benzer üç bin sene evvelki mutantan şarka

Mest olup içtiği altın şarabın zevkinden”... 

Hayal şehir... Siz de hayal edin. O zaman... Ya da Maide suresi. Huzur verir derinden ışıklanırsan. Güneş yeni bir ışık oyunuyla karşımızdadır. Bir gün bitecek ve bir başkası doğacaktır sonra elbet...

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Bir resmin hayal dünyamızın bizde uyandırdıklarıyla, gönlümüzde her şeye, herkese yeni bir yer verebiliriz. artık.

Bir resmin hayal dünyamızın bizde uyandırdıklarıyla, gönlümüzde her şeye, herkese yeni bir yer verebiliriz. artık.

Gidebileceğimiz yerlerin o eski hikâyelerin izini taşıyacağını yine unutmadan... Kendinizi bir daha bizi bırakmayan o harflerin birinin kanatlarında hayal edebilirsiniz. Ne demiştim en büyük aşkım kızıma: “Ben harflerin gülüştüğünü senin siminde gördüm!” 

O zaman bir uçuş zamanı... Emrah Yücel resimleriyle. Ne görüyorsunuz orada? Bu sorunun da farklı cevapları var elbet. Ne görüyorsan osun. Bu senin uçuşun. Bu kanatlar da senin. Bu gözler de... Bir daha inşa edilen zaman... Bu sözlerle bu duygular hangi hikâyelerden kalmıştı? Yücel’e dikkatle bakalım, onun eserlerini izleyelim, anlayalım derim. O bize yaptıklarıyla, “Başka bir yolu mutlaka var.” diyor.

Şimdi bu sözünü ettiğim profil yazısında Türk resminin önemli figürlerinden Emrah Yücel’in niçin özgün olduğunu anlatan, bir ressamın profilini ortaya çıkaran, kendine has 10 özelliğini sıralayacağız.

Şimdi bu sözünü ettiğim profil yazısında Türk resminin önemli figürlerinden Emrah Yücel’in niçin özgün olduğunu anlatan, bir ressamın profilini ortaya çıkaran, kendine has 10 özelliğini sıralayacağız.

1.Emrah Yücel çünkü birkaç alanda uzman bir akademisyen/ressam. Kendisi alanında çok itibarlı İngiltere merkezli The Calligraphy and Lettering Arts Society'den (CLAS) kaligrafi diplomasına sahip olan 'The International Association of Master Penman Engrossers and Teachers of Handwriting' kuruluşunun aktif üyesidir. Sanatçı ayrıca yüksek lisans eğitimini 'Angles Yazıların İşlevselliği' konulu tez çalışmasıyla grafik üzerine tamamlamıştır.

2. Emrah Yücel çünkü avangart bir sanatçıdır.

2. Emrah Yücel çünkü avangart bir sanatçıdır.

Emrah Yücel, Sofra-Son Akşam Yemeği, 140 cm, Çap, Karışık Teknik, 2023

Emrah Yücel, Son Akşam Yemeği, 140 cm, Çap, Karışık Teknik, 2023

Yeni bir estetik kurma amacıyla, sanatında gerçekleşen bir yenileşmeden, yeni bir arayıştan ve sorgulamalardan söz etmeliyiz. Bu bağlamda Yücel de, Wassily Kandinsky, Piet Mondrian, vb. gibi avangarttır. Resim estetiği bakımından öncü olması itibariyle, soyut dışavurumcu yaklaşımın resimlerine uygulanışında, somut göndergelerin teşkilinde Emrah Yücel’in eserleri birçok bağlamda avangart eserler kapsamında değerlendirilmektedir.

3. Emrah Yücel çünkü evrensel-özgün bir doku/yüzey yaratıp, işlerini yapıyor.

3. Emrah Yücel çünkü evrensel-özgün bir doku/yüzey yaratıp, işlerini yapıyor.

Emrah Yücel, Quid Ad Aeternum, 150 cm,-150 cm Çap, Karışık Teknik, 2022

Emrah Yücel Tuva, 140 160 cm, Tuval Üzerine Yağlı Boya, 2020

Onun bazen doğa kaynaklı, bazen kültür eksenli çizgi ve rengi jestüel bir yolla yüzeye çizerek, damlatarak, spatulayarak, fırçalayarak, sıçratarak aktaran, kuramı ile sentezleyen sanatçı özgün bir yüzey sahibidir.

4.Emrah Yücel çünkü evrensel bir sanatçıdır.  Sanatçı soyutu çok iyi resmediyor. Sanatçı somutu çok iyi gösteriyor. Yücel, yerel kültürden, öğe ve simgelerle, bir veya birden çok nesne ya da figürün doğrudan temsiline dayanmadan bir estetik yaratıyor.

5.Emrah Yücel eserleri çünkü sadece kendine hastır.

5.Emrah Yücel eserleri çünkü sadece kendine hastır.

Emrah Yücel, Araf, 155 cm-155 cm-25 cm Çap, Karışık Teknik, 2023

Emrah Yücel, Kuyu, 140 cm, Çap, Karışık Teknik, 2023

Estetiği kendisine özgüdür. Figürasyonu bu şekilde sadece Yücel eserlerinde bulunur. Bu nedenle yerel sanat tartışmalarından daha bağımsızdır. Kendisine dair bir düşünme kaynağına dayanır.

6.Emrah Yücel çünkü her daim “genişleyen”  bir sanatçıdır. İçerik olarak her daim yenilerini deneyen sanatçı, malzeme kullanımında, dokularda genişler, içerisinde enstalasyon çalışmalarından örneklerin de bulunduğu eserleriyle türlerde de genişler.

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7.Emrah Yücel çünkü tartışma yaratacak kadar ilham vericidir.

7.Emrah Yücel çünkü tartışma yaratacak kadar ilham vericidir.

Onun eserleri daha üretim safhalarında birçok tartışma geliştirir. Soyut ya da somut aktarımlar da dahil olmak üzere, biçim dili ile kendine hasifade olanaklarını kullanır ve kendine özgü bir alan ve biçim dünyası tanımlar. Bu tartışmalı bir üsluptur, tartışılır ama aynı zamanda zenginleştirir.

8.Emrah Yücel’in bazı resimlerinde estetik ön yargıya, ilke ya da kurala bağlı kalmayan, beyinle denetlenmeyen çalışmalar bulunmaktadır. Onun resminin bazı kurgularında jestüel davranış veya dinamik hareket ve ifadelerle uygulanan bir tarz vardır. Hareket ve spontanlığın biçimlendirildiği bir ifade diyebiliriz buna ve bu, dışavurumun estetiğidir.

9.Emrah Yücel çünkü bir strüktür sanatçısıdır.

9.Emrah Yücel çünkü bir strüktür sanatçısıdır.

Bir teknik üstadıdır. A’râf serlevhalı çalışmasında ince bir hendese ve mâhir bir dülgerlik söz konusudur. Kendi tabiriyle, zeminin tamamı altınlandıktan sonra boşlukların boyanması ile ortaya çıkan bu tekniklerle Yücel bir ustadır.

10.Emrah Yücel çünkü ressam olmasının yanında bir mütefekkirdir. O adeta harfleri boyamaz ya da harf yazmaz, boşlukları boyayıp olması gerekeni ortaya çıkarır. Kendisi böyle ifade eder, doğrudur da. Ressamın mesela hendese merakı Allah’ın kusursuzluğuna atfen, kusursuz bir yazı formu olan ve hendese-i hat olarak tabir edilen yazı çeşitlerinden olan Makılî yazıdandır. Ve bu mütefekkir, bir ressamın ötesidir.

Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir. ©Onedio

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