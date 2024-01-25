Türkiye’nin Uluslararası Sanat Değerleri Serisi II “Emrah Yücel Resimlerinin 10 Özgün Özelliği”

Gidebileceğimiz yerlerin o eski hikâyelerin izini taşıyacağını yine unutmadan... Kendinizi bir daha bizi bırakmayan o harflerin birinin kanatlarında hayal edebilirsiniz. Ne demiştim en büyük aşkım kızıma: “Ben harflerin gülüştüğünü senin siminde gördüm!”

O zaman bir uçuş zamanı... Emrah Yücel resimleriyle. Ne görüyorsunuz orada? Bu sorunun da farklı cevapları var elbet. Ne görüyorsan osun. Bu senin uçuşun. Bu kanatlar da senin. Bu gözler de... Bir daha inşa edilen zaman... Bu sözlerle bu duygular hangi hikâyelerden kalmıştı? Yücel’e dikkatle bakalım, onun eserlerini izleyelim, anlayalım derim. O bize yaptıklarıyla, “Başka bir yolu mutlaka var.” diyor.