Türkiye’de Araba Camından Bakınca Herkesin İçinden Şair Çıkaran 10 Manzara

18.10.2025 - 15:05

Arabanın camına başınızı yaslayıp dalıp gittiğiniz o anları bilirsiniz. Bir anda içinizde hiç beklemediğiniz bir şair belirir ve kalbiniz tüy gibi hafifler. Türkiye’nin dört bir yanında öyle manzaralar var ki insanı resmen büyülüyor! O manzaralara birlikte bakalım!

1. İstanbul'da köprünün ihtişamlı hali.

İstanbul Boğazı’nın ışıkları geceyi yutarken, köprüden geçmek adeta bir şiirin ortasında yürümek gibi. Denizin üstünde parıldayan şehir, bir yanıyla sizi sarar, bir yanıyla içinizde hüzün uyandırır. Kırmızı, sarı, mavi ışıklar suya düşerken kalbiniz de dalgalanır.

2. Trakya'nın ayçiçeği tarlaları.

Trakya yollarında sarı sarı açan ayçiçekleri adeta güneşin tarladaki yansıması halini alıyor. Göz alabildiğine uzanan bu sarı deniz, ister istemez içinizde baharı canlandırıyor. Yol kenarında başını güneşe çevirmiş her ayçiçeği, sanki size gülümsemiş gibi oluyor, değil mi?

3. Karadeniz'in yeşil ve maviyi birleştiren muhteşem manzarası.

Karadeniz’e doğru kıvrılan yollarda gözünüze çarpan yemyeşil dağlar, sizi bambaşka bir evrene taşır. Sis bulutları dağların üstünde süzülürken içinizde hüzünle mutluluk arasında garip bir durum olur. İçinizden Karadeniz türküsü mırıldanırsınız.

4. Kapadokya'nın balonlarla kaplı büyülü manzarası.

Nevşehir yollarında sabahın ilk ışıklarıyla gökyüzüne yükselen onlarca balon, masalsı bir tabloya dönüşür. Dağların, vadilerin, peribacalarının üstünde süzülen balonları gördüğünüzde resmen büyülenirsiniz. Manzarayı izlerken, içinizdeki şair gökyüzüne mektup yazar. O an arabada olmanız bile fark etmez, içinizle birlikte siz de havalanırsınız. Hayatın aslında dev bir masal olduğuna inanırsınız.

5. Bursa Gölyazı'nın huzur veren manzarası.

Bursa’nın Gölyazı’sına yaklaşırken güneşin gölün üzerinde bıraktığı kızıllık, sizi adeta bir yağlı boya tablosuna hapseder. Suya düşen her ışık, kalbinize ayrı bir renk katar. Gölün kıyısındaki ağaçların silueti, manzarayı tamamlayan bir dize görevi görür.

6. Kaş'ın kıyıları başkadır.

Antalya’nın Kaş ilçesine vardığınızda araba camından dışarı bakıp gördüğünüz manzara gözlerinizi resmen etkisi altına alır. Turkuazın binbir tonu, sanki gökyüzüyle anlaşmış gibi göz kamaştırır. Dağların arasından süzülen yollar, bir yanınızda zeytin ağaçları, diğer yanınızda masmavi koylarla ilerler.

7. Bodrum'un beyaz evleri.

Bodrum’a doğru yaklaşırken gözünüze çarpan beyaz badanalı evler ve mavi panjurlu pencereler, size sanki Yunan adalarından bir sayfa açar. Denizin masmavi parıltısı, beyaz evlerin duvarlarına vurdukça kalbinizde bir heyecan başlar.

8. Konya Ovası'ndaki renk cümbüşü.

Konya Ovası’nın bahar geldiğinde açan rengarenk çiçeklerle dolu hali  bambaşkadır. Sarılar, morlar, kırmızılar ve yeşilin tonları tarlaların üzerinde dev bir tablo gibi yayılır. Araba camından baktığınızda, sanki ressam biri paletini ters çevirmiş de tüm renkler toprağa saçılmış gibi hissedersiniz.

9. Salda Gölü'nün masalsı manzarası.

Burdur’un Salda Gölü’ne yaklaştığınızda arabanın camından içeri giren ilk şey, gölün neredeyse gerçek dışı güzelliği olur. Gölün çevresindeki sessizlik, iç sesinizin daha da gür çıkmasına neden olur. Bu manzarada şair olmamak mümkün değil!

10. Mardin'in taş evleri.

Mardin’e yaklaştığınızda dağın yamacına kurulmuş taş evler, gün batımında altın gibi parlar. Araba camından baktığınızda sanki tarih boyunca yazılmış tüm şiirler üst üste dizilmiş gibidir. Dar sokaklar, eski kapılar ve kubbeler, içinizde zamanın kokusunu uyandırır.

