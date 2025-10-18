Türkiye’de Araba Camından Bakınca Herkesin İçinden Şair Çıkaran 10 Manzara
Arabanın camına başınızı yaslayıp dalıp gittiğiniz o anları bilirsiniz. Bir anda içinizde hiç beklemediğiniz bir şair belirir ve kalbiniz tüy gibi hafifler. Türkiye’nin dört bir yanında öyle manzaralar var ki insanı resmen büyülüyor! O manzaralara birlikte bakalım!
1. İstanbul'da köprünün ihtişamlı hali.
2. Trakya'nın ayçiçeği tarlaları.
3. Karadeniz'in yeşil ve maviyi birleştiren muhteşem manzarası.
4. Kapadokya'nın balonlarla kaplı büyülü manzarası.
5. Bursa Gölyazı'nın huzur veren manzarası.
6. Kaş'ın kıyıları başkadır.
7. Bodrum'un beyaz evleri.
8. Konya Ovası'ndaki renk cümbüşü.
9. Salda Gölü'nün masalsı manzarası.
10. Mardin'in taş evleri.
