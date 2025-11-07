Time, Growity ve Veri Enstitüsü Güçlerini Birleştiriyor
Tüketici İçgörülerinde Medya Davranışları Araştırması ile Yeni Bir Dönem Başlıyor.
Medya stratejilerinde veriye dayalı karar alma süreçlerini derinleştirmek amacıyla hareket eden Time ve Growity, araştırma sektörünün öncü isimlerinden Bekir Ağırdır liderliğindeki Veri Enstitüsü ile stratejik bir iş birliğine imza attı.
Time ve Growity, Veri Enstitüsü ile stratejik bir iş birliğine imza attı.
