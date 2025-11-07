Time, Growity ve Veri Enstitüsü Güçlerini Birleştiriyor

Bu iş birliği, Veri Enstitüsü’nün güçlü saha araştırma tecrübesi ile Time ve Growity’nin tüketici içgörüsüne dayalı butik ajans yaklaşımını bir araya getiriyor. Butikliği ölçekle değil, markaya ayrılan değer ve odak süresiyle tanımlayan Time ve Growity, bu araştırma sayesinde markalarının hedef kitlelerini daha derinlemesine anlayarak medya yatırımlarını güncel tüketici davranışlarına göre şekillendirme fırsatı bulacak.

Araştırma; televizyon, dijital platformlar, sosyal medya, radyo, podcast, gaming, açıkhava ve basılı mecralar gibi geniş bir yelpazede tüketim alışkanlıklarını analiz edecek. Türkiye genelinde yürütülecek bu çalışma, değişen medya davranışlarını günümüz tüketicisinin yaşam tarzına adapte edilmiş yeni sorularla büyüteç altına alıyor.

2025 bitmeden açıklanacak rapor, hedef kitle bazında segmentasyonlarla hazırlanacak. Böylece markalar, sıcak ve güncel veriler üzerinden tüketici davranışlarını analiz ederek medya planlarını daha isabetli şekilde yapılandırabilecek.

Time ve Growity, bu iş birliğiyle markalara yalnızca veri değil; sezgiyle beslenen, stratejik derinliği olan iç görüler sunmayı hedefliyor.

