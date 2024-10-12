Temizlik Rutinine Göre Ne Zaman Evleneceğini Söylüyoruz!
Temizlik Rutinine Göre Ne Zaman Evleneceğini Söylüyoruz!
Temizlik rutini pek çok şey anlatır. Peki ya evlenme tarihin? Bize temizlik rutininden bahset ne zaman evleneceğini öğren!
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1. İlk olarak yatak toplamayla başlayalım! Yatağını ne zaman toplarsın?
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2. Peki ya banyo temizliğinde nasılsın?
3. Mutfak evin en önemli yerlerinden biri malum. Bulaşıklar ve mutfak temizliğini nasıl yaparsın?
4. En çok evinin hangi alanında temizlik yapıyorsun?
5. Pencere silmek zordur. Peki sen pencerelerini nasıl ve ne sıklıkta temizlersin?
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