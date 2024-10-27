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Temizlik Konusunda Ne Kadar Gurmesin?

etiket Temizlik Konusunda Ne Kadar Gurmesin?

sabrina
sabrina - Onedio Üyesi
27.10.2024 - 10:46

Temizlik, birçok insan için sıradan bir zorunlulukken, bazıları için bir tutku. Kimi her köşeyi pırıl pırıl yapmak için adeta savaş açarken, kimi ise temizlikte daha rahat bir yaklaşım sergiliyor. Peki, sen hangi gruptasın? Tozdan kaçan mı, yoksa her köşeye dokunan bir temizlik gurmesi mi? Hazırsan, başlayalım! 🧼✨

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1. Temizlik günü geldi çattı. Öncelikle nereden başlarsın?

2. Camları sildiğinde içeriden mi yoksa dışarıdan mı daha temiz görünsün istersin?

3. Temizlik yaparken hangi temizlik malzemesi senin favorin?

4. Temizlik bittikten sonra içinden “bugün iyi iş çıkardım” diyerek kendinle gurur duyar mısın?

5. Sence temizlik ne kadar sıklıkla yapılmalı?

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6. Sona yaklaşıyoruz! Yerde gördüğün küçük bir leke... Ne yaparsın?

7. Temizlik yaparken durup dinlendiğinde, kendine ne söylersin?

8. Son sorumuz! Temizlik yaparken, toz alma işlemi senin için asla atlanmaması gereken bir adımmış gibi mi geliyor?

Temizlik gurmesi, hoş geldin!

Temizlik senin için sadece bir zorunluluk değil, adeta bir sanat! Hiçbir detayı atlamaz, her şeyin kusursuz olmasına özen gösterirsin. Temizlik yaparken adeta meditasyon yapıyormuşsun gibi bir dikkatle hareket ediyorsun. Camlar ışıldamalı, halılar pırıl pırıl olmalı, her yüzey dezenfekte edilmeli... Senin için temizlik, evin sadece fiziksel değil, ruhsal temizliği de demek. Eline aldığın her temizlik malzemesiyle evini adeta baştan yaratıyorsun. Sen bu işin ustasısın.

Titiz ama yormayanlar takımı!

Temizlik konusunda oldukça özenli ve titizsin. Temizlik yaparken bir köşeyi bile atlamazsın, her şeyin yerli yerinde ve pırıl pırıl olmasını istersin. Tozlar silinir, camlar parlatılır, banyo ışıl ışıl olur... Ama tüm bu özeni gösterirken kendini de fazla yormuyorsun. Her şey düzenli ve temiz olsun diye uğraşırken, arada bir dinlenmeyi de unutmuyorsun. Yani temizliğin tadını çıkaran ama aşırıya kaçmayanlardansın. Tam bir profesyonel yaklaşım, bravo! 👏

Temizlikte dengeyi bulanlar!

Senin için temizlik yapmak bir zorunluluktan ziyade bir denge meselesi. Evet, temizlik yapıyorsun ve düzenli olmayı seviyorsun ama hayatı sadece temizlikle geçirmeye de niyetin yok! Detaylara dikkat ediyorsun, ama bazen gözünden kaçan ufak tefek şeyler olabilir ve bu seni çok da rahatsız etmiyor. Haftalık temizliğini aksatmadan yapıyor, arada bir büyük temizliğe girişiyorsun. Hayatında başka önemli şeyler de var, temizlik bu işlerin arasında sadece bir parça. Tam denge insanısın, eline sağlık!

Temizliği idare edenler kulübüne hoş geldin!

Temizlik senin için tamamen bir zorunluluk. 'Temiz olsun yeter' mottosuyla hareket ediyor, işleri fazla büyütmüyorsun. Tozlar alınmış mı, lavabolar parlıyor mu, çok da umursamıyorsun. Hatta küçük lekeler ve dağınıklıklar gözünden kaçsa bile seni rahatsız etmiyor. Misafir geleceğinde bile 'Biraz toparlarım, yeterli olur' diyorsun. Temizlikle fazla vakit kaybetmek istemeyenlerdensen, pratik ve hızlı çözümler tam sana göre.

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