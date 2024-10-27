Temizlik Konusunda Ne Kadar Gurmesin?

Senin için temizlik yapmak bir zorunluluktan ziyade bir denge meselesi. Evet, temizlik yapıyorsun ve düzenli olmayı seviyorsun ama hayatı sadece temizlikle geçirmeye de niyetin yok! Detaylara dikkat ediyorsun, ama bazen gözünden kaçan ufak tefek şeyler olabilir ve bu seni çok da rahatsız etmiyor. Haftalık temizliğini aksatmadan yapıyor, arada bir büyük temizliğe girişiyorsun. Hayatında başka önemli şeyler de var, temizlik bu işlerin arasında sadece bir parça. Tam denge insanısın, eline sağlık!