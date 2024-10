Temizlik Konusunda Ne Kadar Gurmesin?

Temizlik senin için sadece bir zorunluluk değil, adeta bir sanat! Hiçbir detayı atlamaz, her şeyin kusursuz olmasına özen gösterirsin. Temizlik yaparken adeta meditasyon yapıyormuşsun gibi bir dikkatle hareket ediyorsun. Camlar ışıldamalı, halılar pırıl pırıl olmalı, her yüzey dezenfekte edilmeli... Senin için temizlik, evin sadece fiziksel değil, ruhsal temizliği de demek. Eline aldığın her temizlik malzemesiyle evini adeta baştan yaratıyorsun. Sen bu işin ustasısın.