Temizlik Konusunda Ne Kadar Gurmesin?
Temizlik Konusunda Ne Kadar Gurmesin?
Temizlik, birçok insan için sıradan bir zorunlulukken, bazıları için bir tutku. Kimi her köşeyi pırıl pırıl yapmak için adeta savaş açarken, kimi ise temizlikte daha rahat bir yaklaşım sergiliyor. Peki, sen hangi gruptasın? Tozdan kaçan mı, yoksa her köşeye dokunan bir temizlik gurmesi mi? Hazırsan, başlayalım! 🧼✨
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1. Temizlik günü geldi çattı. Öncelikle nereden başlarsın?
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2. Camları sildiğinde içeriden mi yoksa dışarıdan mı daha temiz görünsün istersin?
3. Temizlik yaparken hangi temizlik malzemesi senin favorin?
4. Temizlik bittikten sonra içinden “bugün iyi iş çıkardım” diyerek kendinle gurur duyar mısın?
5. Sence temizlik ne kadar sıklıkla yapılmalı?
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