Hayatının her anında, bir ip üzerinde titreyen bir güvene sahipsin. Bu, senin kısıtlı güven türün. Bu tür bir güven, senin ne insanlara tam anlamıyla güvenebilmeni ne de tam anlamıyla kendin olabilmeni sağlıyor. Bu durum, senin en yakın çevrenin bile seni tam anlamıyla tanıyamamasına yol açıyor. Kısıtlı güven türüne sahip olan kişiler, güven konusunda oldukça seçicidir ve bu durum onların hayatlarını bir hayli zorlaştırır. İnsanların en küçük hatalarını bile büyütebilir ve bu hataların gölgesinde onlardan vazgeçebilirler. Bu durum, onların sosyal çevrelerini ve ilişkilerini de olumsuz yönde etkiler. Bu tür bir güven, kişinin hayatını adeta bir ip üzerinde yürüyormuşçasına zorlaştırır. Her an düşme korkusuyla yaşarlar ve bu durum onların hayat kalitesini düşürür. Ancak, bu durumun farkında olan ve bu konuda yardım arayan kişiler, profesyonel destek alarak bu durumu aşabilir ve hayatlarını daha kaliteli bir şekilde yaşayabilirler. Sonuç olarak, kısıtlı güven türüne sahip olan kişilerin hayatları, bir ip üzerinde yürüyormuşçasına zor ve belirsiz olabilir. Ancak, bu durumun üstesinden gelmek ve daha kaliteli bir hayat yaşamak mümkündür. Bunun için kişinin öncelikle bu durumun farkında olması ve ardından profesyonel destek araması gerekmektedir.