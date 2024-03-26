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Ebced Testine Göre Sen Mutluluğu Hangi Şehirde Bulacaksın?

Ebced Testine Göre Sen Mutluluğu Hangi Şehirde Bulacaksın?

Sena Erdoğdu
Sena Erdoğdu - Onedio Editörü
26.03.2024 - 21:22

Ebced testine göre sen mutluluğu hangi şehirde bulacaksın?

Hazırsan;

Haydii testee!

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1. Cinsiyetini öğrenebilir miyiz?

2. Yaşını da seçer misin?

3. Bu harflerden kaç tanesi isminde var? (Ör: Zeynep= e+e+y=3 tane)

3. Bu harflerden kaç tanesi isminde var? (Ör: Zeynep= e+e+y=3 tane)

4. Peki bu harflerden kaç tanesi...?

4. Peki bu harflerden kaç tanesi...?

5. Bu harflerden kaç tane olduğunu da seçer misin?

5. Bu harflerden kaç tane olduğunu da seçer misin?
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6. Peki bunlardan?

6. Peki bunlardan?

7. Bu harflerden kaç tanesi isminde var?

7. Bu harflerden kaç tanesi isminde var?

8. Soyadında bu harflerden kaç tane var?

8. Soyadında bu harflerden kaç tane var?

9. Peki bu harflerden kaç tanesi soyadında var?

9. Peki bu harflerden kaç tanesi soyadında var?

10. Son olarak bu harflerden kaç tanesi soyadında olduğunu seçer misin?

10. Son olarak bu harflerden kaç tanesi soyadında olduğunu seçer misin?
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Senin mutluluğu bulacağın şehir;👇

Senin mutluluğu bulacağın şehir;👇

Senin mutluluğu bulacağın şehir;👇

Senin mutluluğu bulacağın şehir;👇

Senin mutluluğu bulacağın şehir;👇

Senin mutluluğu bulacağın şehir;👇

Senin mutluluğu bulacağın şehir;👇

Senin mutluluğu bulacağın şehir;👇

Senin mutluluğu bulacağın şehir;👇

Senin mutluluğu bulacağın şehir;👇

Senin mutluluğu bulacağın şehir;👇

Senin mutluluğu bulacağın şehir;👇

Senin mutluluğu bulacağın şehir;👇

Senin mutluluğu bulacağın şehir;👇

Senin mutluluğu bulacağın şehir;👇

Senin mutluluğu bulacağın şehir;👇

Senin mutluluğu bulacağın şehir;👇

Senin mutluluğu bulacağın şehir;👇

Senin mutluluğu bulacağın şehir;👇

Senin mutluluğu bulacağın şehir;👇

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Selver.1994.06

Senin mutluluğu bulacağın şehir - Eskişehir !

Mr Alone

Senin mutluluğu bulacağın şehir;👇 Ankara

Virgo

Aydın (iki kez gittim ve cenaze haberi aldım bence yas şehrim🥲)