10 Ocak Kova Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Kova, bugün özgürlüğün için her şeyi göze alacaksın! Hayatı dilediğince yaşamak için risk alacak, kendi yolunu çizmek konusunda ısrarcı da olacaksın. Bugün sana ilham veren ve heyecan duyduğun aktiviteler planlayabilirsin. Yerinde durmayacağın, gün boyu harcasan da bitmeyecek bir enerji ile dolup taşacaksın.

Tam da bu noktada manevi anlamda dengeye ulaşmak için birtakım riskler alacaksın. Mesela, düzenini değiştirmek konusunda ne düşünüyorsun? Taşınmak, şehir değiştirmek, iş değiştirmek, hatta ülke değiştirmek... Bazı şeylere sıfırdan başlayacağın bir yol arıyor olabilirsin. Açıkçası bu başlangıç ile adeta sıfırlanabilir ve tazelenebilirsin.

Ufkunu açacak seyahatler ve kısa bir hafta sonu kaçamağı da gündeminde yer alabilir. Belki bu yolculukta kkafanı dinlerken yeni rotanı da kolayca çizebilirsin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...