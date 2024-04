Öz güven, senin en büyük zaafın... Ama dur bakalım, bu kötü bir şey mi? Hayır, tam aksine! Sen, öz güveni yüksek, kendine inanan ve her daim ayakları yere sağlam basan bir bireysin. Fakat bu özelliğin, senin sadece bir tarafını yansıtıyor. Diğer yandan, senin bir de fark edilme tutkun var. İşte bu yüzden sen, her ortamın parıldayan yıldızı olmayı seviyorsun. Bir mekana girdiğinde, tüm gözlerin üzerinde olmasını seviyorsun. Eğer bir ortamda sen fark edilmezsen, işte o zaman sahneye çıkar ve fark edilecek şeyler yaparsın. Belki bir şarkı söyler, belki de herkesi güldürecek bir fıkra anlatırsın. Senin için önemli olan, varlığını hissettirmek ve etrafındakilere enerjini yansıtmak. Öz güvene olan bu zaafın, seni her zaman bir adım öne taşıyor. Kendine olan inancın ve fark edilme arzun, seni diğerlerinden ayırıyor ve her zaman daha yukarılara taşıyor. Evet, belki bazen bu durum seni zorlasa da, sonuçta seni sen yapan bu özelliklerin ve bu yüzden de her zaman parıldayan bir yıldız gibi ışıldamaya devam edeceksin.