Tasarımcı Emrah Yücel: “Evrensel Bir Nakkaş Olmaktır Derdim, Gerisi Biraz Hayat, Biraz Resimler!"

Ayıran-Furkan, 2023, Karışık Teknik

Siz insan elinin mutlaka değmesi gerektiğini düşünüyorsunuz.?

- Heykelcilik, fiziksel bir sanat formudur. Şimdi, heykellerin genellikle taştan yapıldığını söylemeyeceğim; ancak bir heykel yaptığınızı düşünün. Ve bu heykeli, kendi ellerinizle şekillendiriyorsunuz. Bu süreç, özellikle benim için, büyük bir özveri ve emek gerektiriyor. İşte bu noktada, kendi deneyimlerimden yola çıkarak, heykeltıraş arkadaşlarımın aylar süren yoğun çabalarıyla bir heykeli nasıl hayata geçirdiklerine tanık oluyorum. Günümüzde ise, 3D çizimler ve bunları gerçeğe dönüştüren yazıcılar sayesinde de heykeller üretilebiliyor. Türkiye'deki sanat eserlerinin büyük bir kısmı, ne yazık ki, bu şekilde üretiliyor. Örneğin, Zeytinburnu'ndaki atölyelerde de benzer yöntemlerle üretilen eserler mevcut. Bu durum, sanatın maliyetini düşürse de ortaya çıkan eserlerin özgünlüğü ve değeri konusunda bazı soru işaretleri yaratıyor. Sanatın bu kadar kolaylaştırılmasının, sonuçta ortaya çıkan eserler arasında belirgin bir fark yaratması gerektiğini düşünüyorum.

Teknolojiyi kullanarak özne ile nesneyi bir araya getirmek benim için en önemli unsur. Özne ve nesne arasındaki uyum olmazsa olmazım; sadece uymuş gibi değil, gerçekten uyumlu olmalı. Mesela, Furkan suresi üzerine bir eser yapıyorsanız ya da 'Furkan' kelimesini temel alıyorsanız, hat sanatıyla hak ile batılı birbirinden ayırmanız gerekir. Eğer bu süreç böyle geliştiyse, yazıyı ortadan ikiye bölmelisiniz. Bu, bilinçli bir tercih olmalı. Böylece, izleyiciyi çekmek için çok ciddi bir yöntem kullanmış olursunuz. Bu, benim sıkça başvurduğum bir yöntemdir.

- The Calligraphy and Learning Resources Society'nin master programı hakkında konuşalım. Bu programın dünya sıralamasında altıncı sırada yer alma hedefi oldukça ilgi çekici. Programın detayları ve önemi hakkında biraz bilgi verebilir misiniz?

Dünyada kaligrafi ile ilgili iki ana kuruluş bulunmakta: biri Londra'da, diğeri ise Amerika'da yer alıyor. Her iki kuruluş da el yazısını bir üst seviyeye taşımayı hedefliyor. Kaligrafi dünyası büyük ölçüde ikiye bölünmüş durumda: Avrupa tarzı ve Angles yazısı olarak bilinen İngiliz el yazısı. Bu yazı türünün kökeni özellikle Amerika'da. Kendimi bu yazıya daha yakın hissettiğim için derneğe başvurdum. Dernek, her yıl burslar düzenliyor ancak ben bu burslardan hiçbirini kazanamadım. Şu an yaşayan en büyük kaligrafi ustası Jones College'dır. Amerikan donanmasında ve Beyaz Saray'da yıllarca çalışmış, müthiş bir kişilik ve kaligrafi sanatçısıdır.

Eskiden, sosyal medyanın bu kadar gelişmediği zamanlarda, herkes herkese rahatlıkla cevap verebiliyordu. Şimdi ise cevap vermeyenlere hak veriliyor. Ben de bazen insanları kaçırıyorum. Bana, “Kendin bize bir şey öğretmelisin,” dedi. “Dosya ile buraya gelemeyeceğini, bunu alamayacağını, parasını da veremeyeceğini ve uçak biletinin hazır olamayacağını söyleyemezsin. Sen bize bir şey öğretmelisin.” Peki, ne öğreteceğim? Siz kitaplar yapıyorsunuz, müthiş kağıtlar yapıyorsunuz. Siz Türkler kağıt terbiyelemeyi çok iyi biliyorsunuz. Gel, bize burada kağıdı öğret. Ben, 3 sene boyunca onlardan yazıyı öğrendim. İlk önce Türk kağıdının, kırpık kağıdın nasıl yapıldığını, daha sonra kağıt muhallebilemeyi, yani terbiyelemenin ne olduğunu öğrettim. Daha sonra da bir yıl boyunca Bergama'da parşömen kağıdının nasıl yapıldığını öğrendim. Bir yıl çalıştıktan sonra gittim ve Amerikalılara bunu öğrettim. Karşılığında onlardan yazı öğrendim.

- Bu master programının sonucunda ne tür bir kariyer yolu veya fırsatlar ortaya çıkabilir?

Master programıyla ilgili olarak, kaligrafinin elle yazılma yönüyle bir süre önce ilgilenmişken, artık kendimi daha çok dijital ortama ve Avrupa'nın yazı karakterine yönelik bir Latin versiyonunun kullanılmasına kaydırdım. Bu yöntemin, görsel anlamda izleyiciyi daha fazla manipüle ettiğini keşfettim. İlk bakışta okuma zorluğu gibi görünen, ancak yakından incelendiğinde kolayca okunabilen bir yazı tarzı geliştirdim. Bu, uzaktan bakıldığında Arapça gibi görünen ancak yaklaşıldığında okunabilen bir yazı tarzıdır. Bu yaklaşım, izleyiciyle çok ilginç bir bağ kurmama olanak tanıdı ve istediğim bir metni onlara rahatça okutabilmemi sağladı. Bu durum, beni gerçekten mutlu etti.

- Master programındaki kaligraf ustaları Türk kültürüne ve özellikle hüsnühat gibi geleneksel Türk kaligrafi sanatına nasıl bir yaklaşım sergiliyorlar? Bu sanat dallarını kültürümüzün bir parçası olarak mı görüyorlar?

Bizim yazı sanatlarını uygulamamızla onların yaklaşımları arasında ciddi bir fark var. Onlar için yazı, kalemden çıktığı gibi olmalı; yani yazının çıktığı haliyle kullanılması esastır. Ancak bizde, tashih denilen bir temizleme süreci vardır ve yazının ilk haliyle kullanılması bizim kültürümüzde bir saygısızlık olarak görülür. Onlar yazıyı bir iletişim aracı olarak görürken, biz yazıyı daha çok manevi bir unsur olarak değerlendiriyoruz.