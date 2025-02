Tasarım Odaklı Ders ve Sınıf Tasarlamak: Geleceğin Eğitim Modeli

Çağımızda yaşanan bu olağanüstü bilişsel ve kültürel değişim hızı sadece bilgiyi ve teknolojik imkanları değiştirmiyor. Aynı zamanda insanoğlunun eğitim, gelişim ve öğrenme biçimlerini de değiştiriyor. Bu hıza yetişmek imkansız elbette. Her sene yeniden bir eğitim-öğretim kurgusu yapalım demiyorum ancak tüm dünyanın kullandığı bir metadoloji ile daha dinamik ve güncel bir eğitim sistemi kurgulayabiliriz. Oyunu oyuncu ile birlikte planlamak ve kurgulamaktan bahsediyorum. Aslında oldukça heyecanlı ve eğlenceli bir süreç.

Eğitim ve öğretim her ne kadar çerçevelere, kalıplara ve planlara sığdırılmaya çalışılsada aslında her eğitimci bilir ki bir sınıfta öğretme süreci asla tek düze gitmez ve her zaman öngörülemezdir. Sınıfaki öğrenci kitlesinin öğrenme biçimlerinden tutun da sosyal ve kültürel becerileri sizin tüm eğitim sisteminizi tamamı ile etkiler. Bu gerçek her öğretmenin adı gibi bildiği ve çoğu zaman tek başına bu zor süreci aşıp harikalar yaratarak çok zorlu konuları öğrencilerine öğretebilmesi ile tamamlanır. Aslında her öğretmen bir kahramandır ve onu motive eden tek şey de öğretebilme başarısıdır.

Geleneksel eğitim modelleri, uzun yıllar boyunca statik yapılarda devam etti. Ancak öğrencilerin bireysel farklılıklarını, yaratıcıklarını ve eleştirisel düşünme becerilerini geliştirmeyi hedefleyen yeni nesil eğitim modelleri, tasarım odaklı düşünceyi merkezine alarak fark yaratıyor. Öğretim alanlarını farklılaştırma en az materyallerin ve içeriğin farklılaşması kadar süreci etkiliyor. Eğitim ve Öğretim bir süreç ise bu süreci “Tasarım Odaklı Düşünce” (Design Thinking) ile nasıl daha etkili ve inovatif hale getirebiliriz?