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CHP İmza Kampanyası Nedir, Nasıl İmza Verilir?

CHP İmza Kampanyası Nedir, Nasıl İmza Verilir?

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
30.03.2025 - 12:34

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 19 Mart tarihinde gözaltına alındı, 23 Mart tarihinde ise tutuklandı. İmamoğlu'nun tutuklanmasıyla vatandaşlardan tepkiler yükseldi. Saraçhane'de ve Maltepe'de düzenlenen mitinglerin ardından, CHP imza kampanyası başlattığını açıkladı. İmza kampanyası, 'Ekrem İmamoğlu'na özgürlük ve erken seçim' başlığıyla duyuruldu.

Peki CHP imza kampanyası nedir?

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CHP, İmza Kampanyası Başlattı

CHP, İmza Kampanyası Başlattı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasıyla CHP, imza kampanyası başlattığını duyurdu. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ilk olarak Maltepe'de düzenlenen mitingde bir imza kampanyası başlatılacağını duyurmuştu. İmamoğlu'nun memleketi Trabzon'u ziyaret eden Özel, burada kampanyayı başlattı ve ilk imza atan kişi, 93 yaşındaki bir vatandaş oldu.

CHP imza kampanyası detayları, CHP Gençlik Kolları'nın sosyal medya hesabından duyuruldu.

CHP İmza Kampanyası Nasıl İmza Verilir?

CHP İmza Kampanyası Nasıl İmza Verilir?

CHP imza kampanyasına dair detaylar 'Değerli genç arkadaşım, Cumhurbaşkanı Adayımız Ekrem İmamoğlu'na özgürlük demek ve erken seçim sandığının kurulması için gerçekleştireceğimiz imza kampanyamızı başlatıyoruz.' sözleriyle duyuruldu.

Buna göre CHP imza kampanyasında imza vermek için, söz konusu imza belgesini doldurmak gerekiyor. Toplanan imzalar ise 'imza@chp.org.tr' mail adresine gönderilebilecek.

CHP imza kampanyasında ayrıca 'bulunduğunuz yerdeki il ve ilçe başkanlıklarına teslim edebilir veya imza verebilirsiniz' ifadeleri yer alıyor.

CHP İmza Kampanyası Linki

CHP İmza Kampanyası Linki

CHP'nin imza listesine buradan ulaşabilirsiniz.

Söz konusu imza listesinin, mail yoluyla iletilmesi gerektiği veya CHP il/ilçe başkanlıklarına teslim edilmesi gerektiği belirtiliyor.

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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