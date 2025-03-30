CHP İmza Kampanyası Nedir, Nasıl İmza Verilir?
CHP İmza Kampanyası Nedir, Nasıl İmza Verilir?
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 19 Mart tarihinde gözaltına alındı, 23 Mart tarihinde ise tutuklandı. İmamoğlu'nun tutuklanmasıyla vatandaşlardan tepkiler yükseldi. Saraçhane'de ve Maltepe'de düzenlenen mitinglerin ardından, CHP imza kampanyası başlattığını açıkladı. İmza kampanyası, 'Ekrem İmamoğlu'na özgürlük ve erken seçim' başlığıyla duyuruldu.
Peki CHP imza kampanyası nedir?
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CHP, İmza Kampanyası Başlattı
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CHP İmza Kampanyası Nasıl İmza Verilir?
CHP İmza Kampanyası Linki
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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