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Tarot Falına Göre 28 Mart Perşembe Günü Senin İçin Nasıl Geçecek?

Tarot Falına Göre 28 Mart Perşembe Günü Senin İçin Nasıl Geçecek?

Zeynep Şahin
Zeynep Şahin - Onedio Üyesi
27.03.2024 - 18:01

Günlük tarot falına bakmak ve neler olacak hemen öğrenmek ister misin? Günlük olarak hazırladığımız tarot falı ile birlikte falsız kalmayacaksın. :)

Bakalım 28 Mart Perşembe günü senin için nasıl geçecek?  

Yeni bir günde acaba hangi kartı seçeceksin? Aşk, aile, kariyer ve para konularında başına neler geleceğini merak ediyor musun?

Merak ediyorsan, tarot falına başlayalım!

İçeriğin Devamı Aşağıda

Dikkatlice odaklan ve sadece bir tane kart seç...

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda

Seçtiğin Kart; "Güç"

Seçtiğin Kart; "Güç"

Arkadaş ortamında bir insanın senin hakkında söylediği bazı laflar kafanı karıştırabilir. Bunu da zamanla çözmek yerine kısa bir süre içinde konuşarak çözmen gerekiyor. Aksi takdirde iyice uzayacak ve çözülmesi zor bir hal alacak benden söylemesi. Bence böyle olmasına hiç gerek yok :) Bununla birlikte, sevdiğin bir insanla ufak bir tartışma yaşayacaksın ve bu da günün ilk saatlerinde enerjini düşürebilir. Sakin kalmaya çalışmalı ve fevri davranışlardan olabildiğince uzak kalmalısın. Sonrasında daha da pişman olabilirsin. Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Dünya"

Seçtiğin Kart; "Dünya"

Yapacağın bir görüşme senin gelecek planlarını değiştirebilir bu nedenle de alacağın kararlara oldukça dikkat etmen gerekiyor. Son zamanlarda kafan son derece karışmış ve sen de bunun farkındasın. Biraz daha tedbirli yaklaşman gerektiğini söyleyebilirim. Çevrendeki insanlara danışman gerekiyor. Bununla birlikte, ailen ile uzun zamandır birlikte vakit geçiremiyorsun bu da seni ve aileni üzüyor. Biraz kendine ve ailene vakit ayıracağın bir gün olacak. Bu hepinize çok iyi gelecek! Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Ermiş"

Seçtiğin Kart; "Ermiş"

Son zamanlarda çok fazla para harcamışsın, bu nedenle de biraz sıkıntıda olabilirsin. Bu sorun önümüzdeki günlerde çözüme ulaşacak ve sen de kendini daha rahat ve iyi hissedeceksin. Oh be! Senin adına sevindim sevgili okurum. Bu aşamada bütçe planı oluşturup gelir gider hesabı yapmanı tavsiye edebilirim. Bununla birlikte, bugün biraz daha kendine vakit ayırırsan her şey senin için çok daha iyi olacak bence. Bence bir dene :) Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Savaş Arabası"

Seçtiğin Kart; "Savaş Arabası"

Bugün duygusal olmak yerine daha mantıklı davranacağın ve sorunlarını mantığın ile çözeceğin bir gün olacak diyebilirim. Bir süredir içinde nedenini bilemediğin bir sıkıntı var ve bu durum maalesef uykularına bile yansımış. Bir iki gün içinde içindeki bu huzursuzluk yavaş yavaş gidecek. Sabırlı olman gerekiyor. Bununla birlikte, arkadaş ortamından birinin sana ihtiyacı var ama sen bazı şeyleri görmezden gelmeye başlamışsın. Bu da arkadaşlık ilişkilerine zarar verebilir. Ayrıca, kendinde bazı değişimlere gitmen an meselesi! Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Ay"

Seçtiğin Kart; "Ay"

Son zamanlarda kendine değil de başka insanlara çok fazla vakit ayırmış ve değer vermişsin. Bu da senin içten içe sıkılmana ve yalnız kalma isteği ile dolmana neden olmuş. Artık kendine vakit ayırmalısın. Bu bencillik değil sevgili okurum :) Bununla birlikte, arkadaşlarınla yapacağın bir planı ertelemeyi düşünüyorsun ama ertelememek senin için çok daha iyi olacak. Tabii ki son kararı sana bırakıyorum. Ayrıca, ailenden birinin sana sürprizi olacak! Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Aşıklar"

Seçtiğin Kart; "Aşıklar"

Geçtiğimiz hafta senin için oldukça gergin ve yorucu geçmiş. Kafanı toplamak için herkesten uzakta bir tatil planlıyorsun ancak maddi durumlar nedeniyle de kendini buna hazır hissetmiyorsun. O zaman müjdemi isterim! Bugün gelecek bir haber ile maddi durumunu düzeltebileceğini görebilirsin sevgili okurum :) Bununla birlikte, yakın arkadaşlarından biri bir ayrılık yaşayabilir ve kalp kırıklıklarıyla sana gelebilir. Bu duruma hazırlık olmalı ve manevi desteğini hissettirmelisin. Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Baş Rahibe"

Seçtiğin Kart; "Baş Rahibe"

Geçtiğimiz günlerde geçmişinden biriyle denk gelmiş olabilirsin. Bu direkt yüz yüze olmasa bile sosyal medyada görmek ya da birinden haberini almış olmak olabilir. Bu durumun kafanı karıştırmasına izin vermemelisin. Kendi hayatına devam etmen gerekiyor sevgili okurum. Bununla birlikte, maddi olarak girdiğin sıkıntıları çok fazla kafana takıyor ve yaşadığın ana odaklanamıyorsun. Hayatını biraz daha iyi kılmak adına daha rahat olman gerektiğini hatırlatmak istiyorum. Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Kule"

Seçtiğin Kart; "Kule"

Son zamanlarda içsel sıkıntıların gündelik hayatına çok yansımış ve bu nedenle de çevrendeki insanlardan kendini soyutlamaya başlamışsın. Bıraksalar sadece uyumak istiyorsun ancak böyle yaparsan kendini daha iyi hissetmeyeceğini de bilmen gerekiyor. Bu konuda bir adım atman gerekiyor benden söylemesi. Bununla birlikte, bugün mide sorunları yaşayabilirsin. Yediklerine dikkat etmeni öneriyorum. Bol su tüketmeyi de ihmal etme olur mu? Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Aziz"

Seçtiğin Kart; "Aziz"

Uzun zamandır çıkmak istediğin bir tatil var ve sen de bunu planlamaya bugünle beraber başlıyorsun. Arkadaş ortamınla gideceğin bir tatil sana çok iyi gelecek ve yeni yerler görmek senin tüm yıl yaşadığın gerginliği de üzerinden atmana yardımcı olacak. Bununla birlikte, sevdiğin bir insanı farkında olmadan kırmış olabilirsin. Sana bir şey belli etmese bile içten içe gönlünü almanı bekliyor olabilir. Kendini affettirmelisin bence. Daha fazla bu şekilde devam etmemeli. Lütfen adım at olur mu? Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; Yıldız"

Seçtiğin Kart; Yıldız"

Bu dönem işlerini hep erteliyorsun çünkü herhangi bir şey yapmak için gereken enerjiyi kendinde bulamadığına inanıyorsun. Fakat, bugünle beraber o geride kaldığına inandığın enerjin geri gelecek. Her şey gönlüne göre olsun! :) Bununla birlikte, yakın bir arkadaşlarından biriyle istemeden de olsa bir tartışmaya girebilirsin. Biraz gergin olacaksın bu nedenle sözlerine dikkat etmen gerekiyor. Ayrıca, çevrenden birinin sana bazı haberleri olacak! Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Şeytan"

Seçtiğin Kart; "Şeytan"

Son zamanlarda kafanı gelecek sıkıntıları fazla yormuş gibi geldi bana. Bir şeyleri sürekli düşünmekten uyku bile uyuyamaz hale gelmişsin. Bir şeyler seni geriye çekiyor gibi hissetmişsin ancak bugünle beraber içindeki motivasyonu tekrar bulacaksın. Bol şans diliyorum sevgili okurum. Bununla birlikte, çok yakın bir zamanda da tüm zamanların en iyi dönemine giriyorsun. Artık enerjini tamamen iyi bir yöne götüreceksin ve bu da gelecek planlarını olumlu olarak etkileyecek. Emeklerinin karşılığını alacağını söyleyebilirim. Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Budala"

Seçtiğin Kart; "Budala"

Yakın çevrende seninle ilgili birkaç laf yapan insanın haberini alacaksın ama sen her zamanki gibi olgunca davranmalı ve tartışmadan uzak kalmalısın. Bu senin ve çevren için en iyisi olacak. Bununla birlikte, uzun zamandır görüşmediğin bir arkadaşın senden bir iyilik isteyebilir. Seninle sadece işi düştüğü zaman görüşen insanlardan biri olduğunu anlayacak ve aranıza daha da fazla mesafe koyacaksın gibi görünüyor. 'Hayır' demekten çekinmemelisin. Bu kötü bir şey değil :) Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

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