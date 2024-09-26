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Tarot Falına Göre 27 Eylül Cuma Günü Senin İçin Nasıl Geçecek?

Tarot Falına Göre 27 Eylül Cuma Günü Senin İçin Nasıl Geçecek?

tarot dilara
tarot dilara - Onedio Editörü
26.09.2024 - 18:01

Günlük tarot falına bakmak ve neler olacak hemen öğrenmek ister misin? Günlük olarak hazırladığımız tarot falı ile birlikte falsız kalmayacaksın. :)

Bakalım 27 Eylül Cuma günü senin için nasıl geçecek?  

Yeni bir günde acaba hangi kartı seçeceksin? Aşk, aile, kariyer ve para konularında başına neler geleceğini merak ediyor musun?

Merak ediyorsan, tarot falına başlayalım!

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Dikkatlice odaklan ve bir tane kart seç...

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Seçtiğin Kart; "Ay"

Seçtiğin Kart; "Ay"

Son zamanlarda, kafanı birkaç olaya takmışsın. Hatta kendini o kadar sıkmışsın ki artık çevrendeki insanlar da bunu fark etmeye başlamış. Onlarla bunu paylaşmalı ve derdine derman bulmalısın. Kendini daha iyi hissedeceksin. Bununla birlikte, bir kişiye gerektiğinden fazla değer veriyorsun. O kişi senin yaptıklarının onda birini bile hak etmiyor. Artık bu kişiyle arana mesafe koymalısın.

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Güneş"

Seçtiğin Kart; "Güneş"

Bugün; kendin ile yapacağın bir konuşma görüyorum. Bu sayede içine attığın ne varsa döküleceksin. Son günlerde iş, okul, ev derken kendine hiç vakit ayıramamışsın. Bugün biraz kendine dönmeni istiyorum. Böylesi çok daha iyi olacak. Bana güven :) Bununla birlikte, aşk hayatında da yeni gelişmeler görüyorum. Yakışıklı, güzel bir insan giriyor hayatına...

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Kule"

Seçtiğin Kart; "Kule"

Hayatında, birine karşı çok fazla değer vermişsin. Ancak aynı şekilde karşılığını alamadığını görüyorum. Bu konuda ne yapabileceğini düşünüyorsun. Kalbinin sesini dinlemeli ve artık ona değil kendine değer verdiğin döneme geçmelisin. Bununla birlikte, kendini yakın arkadaşlarınla yapacağın bir iş konuşması içinde bulabilirsin. Sana kariyerinde yeni kapılar açılacağını hissediyorum. Sadece sabırlı olmaya bak. Gerisini de akışına bırak.

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "İmparator"

Seçtiğin Kart; "İmparator"

Bugün, eline bir miktar para gelebilir. Aslında bu paranın gideceği yerler belli. Fakat sen yine kendini tutamayıp alışverişe yöneleceksin gibi. Bence artık önceliklerini belirlemelisin. Sorumluluk almayı da öğrenmelisin. Bu tavsiyemi ilişkilerinde de hatırlasan iyi edersin. Yoksa sonunda üzülen yine sen olacaksın...

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Baş Rahibe"

Seçtiğin Kart; "Baş Rahibe"

Son zamanlarda sevdiğin bir kişiyle gereksiz tartışma içindesin. Bana soracak olursan, bu durum biraz da senin fevri çıkışlarından kaynaklanmış. Seviyorsun ancak içinde bazı emin olamadığın duygular var. Bunları bu şekilde yansıtmak yerine biraz kendi duygularına baş etmeyi ve kendi düşüncelerine önem vermeyi öğrenmelisin. Adımlarını korkmadan at, bence biraz risk alman gerekiyor :) 

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Savaş Arabası"

Seçtiğin Kart; "Savaş Arabası"

Bir süredir kendinle ufak bir savaş içindesin resmen! Bu savaşın ise tek bir kaybedeni var: Sen. Kariyerindeki gelişmelere kendi elinle engel oluyor, kendine bir türlü güvenmiyorsun. Sana sorumluluk vermek isteyenler de bir adım geri kaçıyor haliyle. Başından geçen her olaya da hep iyi niyetinle bakma. Herkes senin gibi değil. Senin güvensizliğini fırsat bilenler, yerinin boşalmasını dört gözle bekliyor...Önüne çıkan fırsatları iyi değerlendir.

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "İmparatoriçe"

Seçtiğin Kart; "İmparatoriçe"

Bu aralar kafan çok karışık sevgili okurum. Ne yapmak istediğine tam olarak karar veremiyorsun. Bir yandan duyguların, bir yandan ise mantığın ağır basıyor. Bana kalırsa, bugünlerde mantığını dinlemelisin. Duygularımıza güvenmek için pek doğru bir zamandan geçmiyoruz. Önce kariyerini düzene koymalı, ardından ilişkilerine bir göz atmalısın. Sen başarılı oldukça, hayat da seni ödüllendirmeye devam edecek.

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Dünya"

Seçtiğin Kart; "Dünya"

Kariyerinde çabaladığın hâlde sanki yerinde sekiyormuş gibi hissediyorsun. Bana soracak olursan, önce biraz rahatlamayı dene. Sonrasında bu konuda adım atmaya başla. Demek ki bazı şeyleri yanlış yapıyorsun. Geçmişe dönüp bakarsan hatayı nerede yaptığını göreceksin. Bazen hepimiz kendimizi çıkmazda hissedebiliriz. Bu süreçte sevdiklerimizin desteğini almak da bizi rahatlatabilir...

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Ermiş"

Seçtiğin Kart; "Ermiş"

Bugünlerde için içine sığmıyor, heyecandan ne yapacağını bilemiyorsun. İş yerinde de ilişkinde de çok güzel gelişmeler yaşıyorsun. Bana kalırsa bu güzellikler devamlı olacak. Hayatında artık her şeyin düzene girdiği bir döneme geçiyorsun. Bu süreçte yaşadıklarının kıymetini bilmeli ve her anına şükretmelisin...

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Güç"

Seçtiğin Kart; "Güç"

Bugün, bir süredir yaşadığın güven sorununun üzerine gidiyorsun. Bu sorunu çözmek için adımlar atıyorsun. Partnerinin de artık sana karşı dürüst olmaya karar verdiğini ve ilişkinizdeki güven problemini aştığınızı görüyorum. Bununla beraber, arkadaşlarından birinin de sana sürprizi olacağını görüyorum. Bu sürpriz, hayatını değiştirecek nitelikte olabilir.

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Kaderin Çarkı"

Seçtiğin Kart; "Kaderin Çarkı"

Bugün, içini sıkan bir olay yaşayabilirsin. Aslında bunlar, her zaman karşılaştığımız genel olumsuzluklardan biri olacak. Fakat senin aşırı tepki vermen olası. Bunun sebebi de kendini çok fazla sıkmış olman. Her şeyi gözünde büyütmeye başlamışsın. Biraz sabırlı olsan her şeyin yoluna gireceğini sen de göreceksin. Bununla beraber, maddi açıdan da rahata ereceğinin haberini vermeliyim. O zaman kutlamalar başlasın!

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Asılan Adam"

Seçtiğin Kart; "Asılan Adam"

Bugün, gün içinde hiç beklemediğin bir arkadaşının seninle iletişime geçebilir. Bunu önce güzel bir haber olarak görebilirsin. Fakat zamanla gerçek amacını anlayacak ve arana bir mesafe koymak isteyeceksin. Bununla beraber, bir iş teklifi alacak gibisin. Bu teklifi iyi değerlendirmelisin. Stresli hissedersen bugüne kadar başarılı olduğun anları düşünmen yeterli...

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

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