Geçmeyen Sivilcelerinizin Nedeni Olabilir: Yastıklar Neden Zamanla Sararır?

Yastıkların zamanla sararması, hemen herkesin fark ettiği ama çoğu zaman görmezden geldiği bir durum. Belki ekstra bir yastık kılıfıyla durumu kurtarmaya çalışıyoruz ancak bu sarı lekelerin arkasında oldukça net sebepler yatıyor. Eğer yastığınız birkaç yıldan daha eskiyse ve üzerinde sarı ya da kahverengi lekeler varsa, bu durum size yeni bir yastık alma zamanının geldiğini söylüyor olabilir. Peki, bu lekelerin ardındaki sebepler neler?