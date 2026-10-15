Dündar Ziya Gültekin Kimdir, Kaç Yaşındaydı, Nereli? Üsküdar Belediye Başkan Vekilinin Hayatı

AK Parti'nin Üsküdar gençlik kollarında 2002'de siyasete başlayan Gültekin, 2008-2012 arasında ilçe gençlik kolları başkanlığı yaptı. 2012-2019 arasında ilçe başkan yardımcılığı görevinde bulundu. Seçim koordinasyon merkezi (SKM) başkanlığını 2018 ve 2019 seçimlerinde yürüttü, 2023 ve 2024 seçimlerinde de SKM başkanvekili olarak görev aldı. Mart 2019 yerel seçimlerinde Üsküdar Belediye Meclisi'ne girdi ve 2019-2025 arasında AK Parti grup başkan vekilliği yaptı. 2016-2024 arasında 15 Temmuz Derneği genel sekreterliği görevini de yürüttü.