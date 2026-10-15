Dündar Ziya Gültekin Kimdir, Kaç Yaşındaydı, Nereli? Üsküdar Belediye Başkan Vekilinin Hayatı
Üsküdar Belediye Başkan Vekili Dündar Ziya Gültekin, 15 Ekim 2026'da Düzce'de geçirdiği trafik kazasının ardından hayatını kaybetti. Gültekin, Türkiye Belediyeler Birliği başkanvekili seçimine katılmak için Ankara'ya gidiyordu. Peki Dündar Ziya Gültekin kimdir, kaç yaşındaydı, nereli ve siyasi kariyeri nasıldı? İşte bilinenler.
Dündar Ziya Gültekin Üsküdar'da doğup büyüdü ve siyasete orada atıldı.
Siyasi Kariyeri
AK Parti'nin Üsküdar gençlik kollarında 2002'de siyasete başlayan Gültekin, 2008-2012 arasında ilçe gençlik kolları başkanlığı yaptı. 2012-2019 arasında ilçe başkan yardımcılığı görevinde bulundu. Seçim koordinasyon merkezi (SKM) başkanlığını 2018 ve 2019 seçimlerinde yürüttü, 2023 ve 2024 seçimlerinde de SKM başkanvekili olarak görev aldı. Mart 2019 yerel seçimlerinde Üsküdar Belediye Meclisi'ne girdi ve 2019-2025 arasında AK Parti grup başkan vekilliği yaptı. 2016-2024 arasında 15 Temmuz Derneği genel sekreterliği görevini de yürüttü.
Üsküdar Belediye Başkan Vekili Nasıl Seçildi?
Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın Temmuz sonu-Ağustos başında gözaltına alınıp tutuklanması ve görevden uzaklaştırılması üzerine meclis, 5 Ağustos'ta başkan vekili seçimi yaptı. Dördüncü turda CHP adayı Sibel Tan Çetinkaya 22'ye 18 oyla seçildi; ancak mahkeme bu meclis kararını durdurdu. İtirazın reddedilmesinin ardından 8 Eylül'de yeniden yapılan seçimde Gültekin dördüncü turda 23 oy alarak başkan vekili seçildi ve belediye AK Parti'ye geçti.
Kaza ve Vefatı
15 Ekim 2026'da Gültekin'in içinde bulunduğu araç, Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde başka bir araçla çarpıştı. Gültekin ve diğer yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaklaşık bir buçuk saatlik müdahaleye rağmen kurtarılamadı. AK Parti İstanbul İl Başkanı Hasan Şengüloğlu, Gültekin'in kazaya bağlı bir fiziksel yaralanmasının görülmediğini, şoka bağlı kalp krizi geçirmiş olabileceğini söyledi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Cenaze namazının Cuma namazının ardından Marmara İlahiyat Camisi'nde kılınacağı duyuruldu.
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