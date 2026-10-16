Sarallar Ailesinden Eşref Saral'a Of'ta Silahlı Saldırı Yapıldı: 5 Kurşunla Yaralandı

Eşref Kemal Saral, Sarallar olarak bilinen grubun önde gelen isimlerinden biri olarak anılıyor. Son dönemde Amedspor'a açık destek vermesiyle de dikkat çeken 58 yaşındaki Saral, tribünlerden paylaşılan görüntülerde de Amedspor forması ile yer almıştı.

Saldırının ardından olayın nedenini ve ayrıntılarını ortaya çıkarmak için geniş çaplı bir inceleme başlatıldı. Saldırganların kimliğine ve olayın arka planına ilişkin yeni gelişmelerin, inceleme ilerledikçe netleşmesi bekleniyor.