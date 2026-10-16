Sarallar Ailesinden Eşref Saral'a Of'ta Silahlı Saldırı Yapıldı: 5 Kurşunla Yaralandı
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Sarallar ailesinin önde gelen isimlerinden Eşref Kemal Saral (58), 15 Ekim akşamı Trabzon'un Of ilçesinde silahlı saldırıya uğradı. Cumhuriyet Mahallesi'ndeki liman bölgesinde, balıkçı damlarının yanında yaşanan olayda Saral'ın vücudunun çeşitli yerlerine 5 kurşun isabet etti. Eşref Saral, araçla Of Devlet Hastanesi'ne götürüldü; saldırganlar hakkında henüz bir bilgi paylaşılmadı.
Kaynak: İHA
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Saldırı saat 19.40 sıralarında Of'un liman bölgesinde, balıkçı damlarının bulunduğu alanda gerçekleşti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Amedspor'a verdiği destekle de gündeme gelen Eşref Saral'ın vurulması sonrası geniş çaplı inceleme başlatıldı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın