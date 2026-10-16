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Sarallar Ailesinden Eşref Saral'a Of'ta Silahlı Saldırı Yapıldı: 5 Kurşunla Yaralandı

Sarallar Ailesinden Eşref Saral'a Of'ta Silahlı Saldırı Yapıldı: 5 Kurşunla Yaralandı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
16.10.2026 - 07:07
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Sarallar ailesinin önde gelen isimlerinden Eşref Kemal Saral (58), 15 Ekim akşamı Trabzon'un Of ilçesinde silahlı saldırıya uğradı. Cumhuriyet Mahallesi'ndeki liman bölgesinde, balıkçı damlarının yanında yaşanan olayda Saral'ın vücudunun çeşitli yerlerine 5 kurşun isabet etti. Eşref Saral, araçla Of Devlet Hastanesi'ne götürüldü; saldırganlar hakkında henüz bir bilgi paylaşılmadı.

Kaynak: İHA

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Saldırı saat 19.40 sıralarında Of'un liman bölgesinde, balıkçı damlarının bulunduğu alanda gerçekleşti.

Saldırı saat 19.40 sıralarında Of'un liman bölgesinde, balıkçı damlarının bulunduğu alanda gerçekleşti.

Eşref Saral'a 5 el ateş edildi ve sıkılan 5 kurşun vücudunun farklı bölgelerine isabet etti. Olay, Cumhuriyet Mahallesi'ndeki Liman bölgesinde, balıkçı damlarının bulunduğu alanda 15 Ekim'de yaklaşık 19.40'ta yaşandı. Saldırıyı kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişilerin gerçekleştirdiği aktarılıyor.

Yaralanan Saral, bölgeden araçla Of Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı ve tedavi altına alındı. Olay yerinde yaşananlar, ilk bilgilere göre bilinmeyen bir nedenle çıkan silahlı kavga olarak tanımlandı; saldırının sebebine dair resmî bir açıklama ise henüz yapılmadı.

Amedspor'a verdiği destekle de gündeme gelen Eşref Saral'ın vurulması sonrası geniş çaplı inceleme başlatıldı.

Amedspor'a verdiği destekle de gündeme gelen Eşref Saral'ın vurulması sonrası geniş çaplı inceleme başlatıldı.

Eşref Kemal Saral, Sarallar olarak bilinen grubun önde gelen isimlerinden biri olarak anılıyor. Son dönemde Amedspor'a açık destek vermesiyle de dikkat çeken 58 yaşındaki Saral, tribünlerden paylaşılan görüntülerde de Amedspor forması ile yer almıştı.

Saldırının ardından olayın nedenini ve ayrıntılarını ortaya çıkarmak için geniş çaplı bir inceleme başlatıldı. Saldırganların kimliğine ve olayın arka planına ilişkin yeni gelişmelerin, inceleme ilerledikçe netleşmesi bekleniyor.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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