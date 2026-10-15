Murat Cemcir'in Avukatından İflas Açıklaması: Şirketin Haberi Olmadı, Tebligat Yapılmadı
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Ünlü oyuncu Murat Cemcir'in sahibi olduğu yapım şirketi hakkında verilen iflas kararının ardından avukattan açıklama geldi. Avukat Can Cebeci, şirketin süreçten haberi olmadığını ve kendilerine herhangi bir tebligat yapılmadığını söyledi.
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Murat Cemcir'in avukatından iflas kararına ilişkin açıklama geldi.
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Şirket, "Çalgı Çengi İkimiz" ve "Ailecek Şaşkınız" filmleriyle anılıyor.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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