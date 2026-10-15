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Murat Cemcir'in Avukatından İflas Açıklaması: Şirketin Haberi Olmadı, Tebligat Yapılmadı

Murat Cemcir'in Avukatından İflas Açıklaması: Şirketin Haberi Olmadı, Tebligat Yapılmadı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
16.10.2026 - 00:34
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Ünlü oyuncu Murat Cemcir'in sahibi olduğu yapım şirketi hakkında verilen iflas kararının ardından avukattan açıklama geldi. Avukat Can Cebeci, şirketin süreçten haberi olmadığını ve kendilerine herhangi bir tebligat yapılmadığını söyledi.

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Murat Cemcir'in avukatından iflas kararına ilişkin açıklama geldi.

Murat Cemcir'in avukatından iflas kararına ilişkin açıklama geldi.

İstanbul 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, Murat Cemcir'in sahibi olduğu TR 40 33 Film Yapım Bilişim Organizasyon Sanayi ve Ticaret A.Ş. hakkında iflas kararı vermişti. Karara ilişkin açıklama yapan avukat Can Cebeci, şirketin iflas sürecinden haberdar olmadığını belirtti.

Açıklamada, şirkete tebligat yapılmadığı için savunma hakkının kullanılamadığı, kararın şirketin yokluğunda verildiği ifade edildi.

Şirket, "Çalgı Çengi İkimiz" ve "Ailecek Şaşkınız" filmleriyle anılıyor.

Şirket, "Çalgı Çengi İkimiz" ve "Ailecek Şaşkınız" filmleriyle anılıyor.

Avukat Cebeci, şirket adına gıyabında verilen kararlara karşı kanun yollarına başvurulduğunu ve tebligat sürecine ilişkin girişimlerin başlatıldığını duyurdu. Gelişmelerin gerektiğinde kamuoyuyla paylaşılacağı da açıklamada yer aldı.

İflas kararı verilen şirket, Murat Cemcir'in Selçuk Aydemir ile birlikte yapımcılığını üstlendiği 'Çalgı Çengi İkimiz' ve 'Ailecek Şaşkınız' filmleriyle anılıyor.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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