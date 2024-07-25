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Tarot Falına Göre 26 Temmuz Cuma Günü Senin İçin Nasıl Geçecek?

Tarot Falına Göre 26 Temmuz Cuma Günü Senin İçin Nasıl Geçecek?

Zeynep Şahin
Zeynep Şahin - Onedio Üyesi
25.07.2024 - 18:01

Günlük tarot falına bakmak ve neler olacak hemen öğrenmek ister misin? Günlük olarak hazırladığımız tarot falı ile birlikte falsız kalmayacaksın. :)

Bakalım 26 Temmuz Cuma günü senin için nasıl geçecek?  

Yeni bir günde acaba hangi kartı seçeceksin? Aşk, aile, kariyer ve para konularında başına neler geleceğini merak ediyor musun?

Merak ediyorsan, tarot falına başlayalım!

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Dikkatlice odaklan ve sadece bir tane kart seç...

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Seçtiğin Kart; "Asılan Adam"

Seçtiğin Kart; "Asılan Adam"

Bir süredir aklında olan bir konu hakkında çıkmaza girdiğini görüyorum ve bugün de konunun etkileri üstünde olacak ne yazık ki. Ancak ilerleyen günlerde, beklediğin konuda yardımın sana ulaşacağını söyleyebilirim. Bence bu süreçte yardım istemekten kaçınmamalısın. Bu seni o kadar rahatlatacak ki... Bununla beraber, kariyerinde de yükselişe geçeceğin bir döneme giriyorsun diyebilirim. Adımlarını korkmadan atmalısın sevgili okurum. Bol şans diliyor ve bugünlük sana veda ediyorum. Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Aziz"

Seçtiğin Kart; "Aziz"

Genel olarak maalesef geçmişe takılı kalan bir yapın olduğunu görüyorum. Fakat bugün nihayet önüne bakmaya başlayacaksın. Hayatta bazı şeyleri değiştiremeyeceğimizi sen de çok iyi biliyorsun. Bu sebeple her şeyi kabullenmen ve önüne bakman gerekiyor. Bu senin için en doğrusu olacak :) Bununla beraber, aşk hayatında da birtakım gelişmeler yaşanacak. Sadece biraz daha sabırlı olman gerekiyor benden söylemesi. Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "İmparator"

Seçtiğin Kart; "İmparator"

Uzun süredir kendi içinde affedemediğin bir arkadaşın olduğunu görüyorum. Bu kişi, yaptığı şeylerden oldukça pişman ve seninle tekrar konuşmak istiyor diyebilirim. Bugün, bu konuyu biraz düşünmeni istiyorum. Sonrasında pişman olacağın şeyler söylemeni istemem. Kararına ise saygım sonsuz :) Bununla beraber, sağlığın konusunda birtakım sorunlar yaşayabilirsin. Bu sebeple yediklerine dikkat etmen gerekiyor sevgili okurum. Bol su içmeyi de ihmal etme olur mu? Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Güç"

Seçtiğin Kart; "Güç"

Seçtiğin kartın 'Güç' olduğunu biliyorum ancak bugün düşük bir enerjiyle uyanacağını görüyorum. Neyse ki gün ortasına doğru yavaş yavaş kendine geleceksin diyebilirim. Tabii ki, bugün bol vitamin almanda da fayda var. Benimkisi sadece bir tavsiye. Bu sıcak havalarda da bol su içmeyi unutma lütfen :) Bunun yanında; uzun zamandır hayalini kurduğun o ilişkiyi de sonunda yaşayacaksın. O kadar mutlu olacaksın ki.. Bu kişinin isminde de 'D' harfi var. Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Ermiş"

Seçtiğin Kart; "Ermiş"

Valla nasıl yapıyorsun bilmiyorum ancak kendi problemlerin arasında başkalarına olan yardımın konusunda sana hayran kaldım diyebilirim. Bugün de etrafında yardım bekleyen birine el uzatacaksın. Bu şekilde kendini çok daha iyi hissettiğini biliyorum. Keşke herkes senin gibi olsa sevgili okurum. Bunun yanında, gün içinde de biraz yalnız kalmak isteyebilirsin. Sana tavsiyem, çok sevdiğin filmlerden birini evde tekrar izlemen. bence dene :) Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Şeytan"

Seçtiğin Kart; "Şeytan"

Bugün, değer verdiğin birisiyle ufak bir tartışma yaşayabilirsin ancak ikiniz de biraz sakinleştikten sonra bu sorunu çözeceksiniz. Bu konuşma yapılırken, içindekileri saygı çerçevesinde aktarmanı istiyorum. Aman dikkat! Bununla beraber, akrabalarından birinin hamile olduğu ile ilgili bir haber alacaksın gibi geldi bana. Ay ben daha fazla sürprizi bozmak istemiyorum. Bakalım neler yaşanacak? Gelişmeleri paylaşmak istersen, bir tık uzağındayım! :) Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Budala"

Seçtiğin Kart; "Budala"

Bugün, hayatının sıradanlığından sıkılacak ve kendini değiştirmek için bazı kararlar vereceksin diyebilirim. Bu konuda önüne engeller çıkacak ancak sen, kafana koyduğun her şeyi yerine getirmek için elinden geleni yapacaksın. Sana olan inancım sonsuz :) Bununla beraber, maddi açıdan birtakım rahatlamalar yaşayacaksın. Eline geçecek para ile borçlarını kapatabilecek ve istediğin o eşyayı da alabileceksin. Oh be! Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "İmparatoriçe"

Seçtiğin Kart; "İmparatoriçe"

Bir süredir etrafında, sana karşı maske taktığını düşündüğün birisi var gibi geldi bana. Bugün, onun gerçek yüzünü görmek için bazı planlar yapacaksın. Bunu, arkasından iş çevirmek gibi algılamanı istemiyorum. Bu kişinin isminde 'A' harfi var. Bununla beraber, yakın zamanda bir taşınma söz konusu gibi geldi bana. Gelecek hafta bu konu daha da netleşecek gibi duruyor. Bu değişimin sana iyi geleceğini söyleyebilirim. Değişimden korkmaman gerekiyor. Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Aşıklar"

Seçtiğin Kart; "Aşıklar"

Bir süredir kalbinde olan kişinin, nihayet olumlu bir adım attığını göreceksin. Bu anı o kadar zamandır bekliyorsun ki artık yavaş yavaş vazgeçmeyi düşünmüşsün. Senin adına çok sevindim. Her şey gönlüne göre olsun :) Bununla beraber, arkadaşlarından birinin de yardıma ihtiyacı var gibi geldi bana. Bugün onun yanında olmalısın. Dostluklar bu günler içindir değil mi? Onu ihmal etmemen gerekiyor. Ayrıca, yakında ailen sana sürpriz yapacak! Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Dünya"

Seçtiğin Kart; "Dünya"

Bugün yaptığın şeyler, 'iyi ki yapmışım' demene sebep olacak. Biliyorum cümlem biraz karmaşık oldu ancak beni anladığını düşünüyorum sevgili okurum. Bununla beraber, iş hayatında bazı değişiklikler olacak. Bu değişimin sana iyi geleceğini söyleyebilirim. Bu süreçte sabırlı olmalı ve azimle yoluna devam etmeni istiyorum. Ayrıca, aşk hayatında da bazı farklılıklar olabilir. Değişime açık olmalısın bence. Bu değişim sana mutluluk getirecek! :) Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin kart; "Mahkeme"

Seçtiğin kart; "Mahkeme"

İçinde, sevdiğin kişiyle kurduğun gelecek hayalleri olduğunu görüyorum ve bunu fazlasıyla da dışa vurmak istiyor gibisin. Karşındaki kişinin düşüncelerinden emin olmadığın için çok da bunu yapamadığını görüyorum. Bence doğru olanı yapıyorsun. Aceleye gerek yok. Her şeyin doğru bir zamanı var diye boşuna demiyorum ben :) Bununla beraber, arkadaşlarından biri arkandan konuşuyor. Bu kişiyi hayatından çıkarman gerekiyor benden söylemesi. Maalesef herkes sen değil. Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Denge"

Seçtiğin Kart; "Denge"

Birkaç gündür, oldukça rahatsız hissettiğin bir konu olduğunu görüyorum. Aslında başkasıyla paylaşsan en azından rahatlarsın ancak bir süredir bu konuyu içine atıyorsun. Artık dışa vurma vaktin geldi. Bu şekilde nereye kadar değil mi? Buna artık 'dur' demen gerekiyor. Bununla beraber, ailenden güzel bir haber de gelebilir. Sonucunda mutluluktan havalara uçacaksın :) Ayrıca, maddi açıdan içinde bulunduğun sıkıntılı süreç artık sona eriyor. Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

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