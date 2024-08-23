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Tarot Falına Göre 24 Ağustos Cumartesi Günü Senin İçin Nasıl Geçecek?

Tarot Falına Göre 24 Ağustos Cumartesi Günü Senin İçin Nasıl Geçecek?

Zeynep Şahin
Zeynep Şahin - Onedio Üyesi
23.08.2024 - 18:01

Günlük tarot falına bakmak ve neler olacak hemen öğrenmek ister misin? Günlük olarak hazırladığımız tarot falı ile birlikte falsız kalmayacaksın. :)

Bakalım 24 Ağustos Cumartesi günü senin için nasıl geçecek?  

Yeni bir günde acaba hangi kartı seçeceksin? Aşk, aile, kariyer ve para konularında başına neler geleceğini merak ediyor musun?

Merak ediyorsan, tarot falına başlayalım!

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Dikkatlice odaklan ve bir adet kart seç...

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Seçtiğin Kart; "Kaderin Çarkı"

Seçtiğin Kart; "Kaderin Çarkı"

Arkandan konuşan insanların haberini alacağını görüyorum. Gün içinde karşılaşacağın bu durumdan sonra çok fazla tepki vermemeni, olabildiğince sakin davranmanı rica ediyorum. Onlar senin hayatını konuşur, sen ise kendi hayatını yaşarsın :) Bununla beraber, aşk hayatında da birtakım gelişmeler olacağını söylemeliyim. Sadece biraz daha sabırlı olman gerekiyor. Bu kişinin isminde de 'D' harfi var. Mutluluklar diliyorum! Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Dünya"

Seçtiğin Kart; "Dünya"

Bugün, alacağın iyi bir haber sayesinde günün ilk saatlerinden itibaren enerjin oldukça yükselecek diyebilirim. Bu durum da sana aradığın o motivasyonu verecek. Senin adına o kadar sevindim ki sevgili okurum. Oh be! Dilerim, her şey gönlüne göre olur! :) Bununla birlikte, ailenden biri de seninle bir konu hakkında konuşmak istiyor. Fevri davranışlardan kaçınmalısın benden söylemesi. Sonrasında pişman olmanı istemiyorum. Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Ay"

Seçtiğin Kart; "Ay"

Bu aralar arkadaşlarını çok özlediğini hissediyorum. Bu yüzden de gün içinde arkadaşlarınla birlikte iletişim kurabilirsin. Yapacağınız konuşma enerji olarak seni oldukça yükseltecek. Bence beni dinle :) Bununla beraber, kariyerinde de yükselişe geçeceğin bir döneme giriyorsun. Bu süreçte adımlarını korkmadan atmalısın. Bol şans diliyorum. Ayrıca, kendinde birtakım yenilikler yaşayacaksın. Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Güç"

Seçtiğin Kart; "Güç"

Üzülerek söylüyorum ki bugün bazı sorunlarla karşı karşıya kalabilirsin. Aslında gün içinde hepimiz ufak tefek sorunlar yaşıyoruz ancak senin bu konuyla ilgili elinden bir şey gelmeyecek. Elinden bir şey gelmeyen konular için ise bu denli kaygıya kapılmamalı ve hayatına devam etmeye çalışmalısın. Başaracağını biliyorum :) Bununla beraber, aşk hayatında bazı değişiklikler olacak diyebilirim. Bu değişim sana çok iyi gelecek bence. Ön yargılara kapılmamalı ve akışa odaklanmalısın. Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Savaş Arabası"

Seçtiğin Kart; "Savaş Arabası"

Bu aralar, çevrendeki insanları tek tek elemeye başlamışsın ve gördüğüm kadarıyla durumdan da oldukça memnunsun. Gereksiz insanlara hayatında yer yok sonuçta değil mi? Seni seven insanlarla yoluna devam etmelisin. Bu senin için en doğrusu olacak :) Bununla beraber, ailenden biri sana ihtiyaç duyacak. Bu konuyu es geçmemen gerektiğini düşünüyorum sevgili okurum. Ayrıca, sağlığına da dikkat etmeni istiyorum. Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Ölüm"

Seçtiğin Kart; "Ölüm"

Bugün ya da yarın, isim olarak bildiğin ama birebir olarak tanışmadığın birisinin kötü bir haberini alacaksın. Neden olduğunu bilmiyorum ancak bu haber seni gerçekten çok etkileyecek. Senden biraz daha kendini kontrol etmeye çalışmanı istiyorum :) Bununla beraber, çevrenden biri de arkandan konuşuyor. Bu kişinin kim olduğunu tahmin ediyorsun. Aman dikkat diyorum! Keşke herkes senin gibi olsaydı. Fakat, öyle olmuyor işte. Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Şeytan"

Seçtiğin Kart; "Şeytan"

Yakın çevrende seninle çok iyi gibi davranan ama her konuda eksiklerini başkalarına anlatan biri var gibi geldi bana. Bu insana çok güvensen de gün içinde yaşanacak bir olay ile gerçekleri görebileceksin. Bazı durumların ortaya çıkması gerekiyor sevgili okurum. Bununla birlikte, aşk hayatında da gelişmeler olacak. Sana şimdiden mutluluklar dileyeyim o halde. Ayrıca, ailenden birinin sana sürpriz yapacağının da müjdesini vermeliyim :) Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Kule"

Seçtiğin Kart; "Kule"

Bu aralar, artık kafanı boşaltmak ve kendi hayatına odaklanmak istediğin bir dönemden geçiyorsun ancak ailenin uğraştığı birkaç sorundan dolayı oldukça paniklemiş bir haldesin gibi geldi bana. Biraz daha sabırlı olmalı ve aileni teselli etmeye çalışmalısın. Bununla beraber, aşk hayatında da bazı gelişmeler olacak gibi. İsminde 'E' harfi olan biri yakın zamanda seninle konuşma yapacak. Daha fazla spoiler yok. En iyisi yaşayarak görmek :) Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Asılmış Adam"

Seçtiğin Kart; "Asılmış Adam"

Bir süre önce maddi konuda sıkıntıya girmişsin ve bir daha da toparlayamamışsın. Kendine bir bütçe planı oluşturmaya ne dersin? Belki bir nebze de olsa katkısı olur. Yine de son kararı sana bırakıyorum sevgili okurum. Bu hayat senin :) Bununla beraber, geçmişe de çok fazla takılı kalmışsın. Bu şekilde devam etmen seni mental anlamda olumsuz etkileyecek. Artık 'dur' demen gerekiyor bence. Ayrıca, bol su tüketmen gerektiğini de hatırlatarak bugünlük sana veda ediyorum. Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Denge"

Seçtiğin Kart; "Denge"

Geçtiğimiz günlerde arkadaş ortamından biriyle ufak bir tartışma yaşamışsın ve bu konu yüzünden oldukça yıpranmışsın sevgili okurum. Geçmişte de benzer durumlar yaşadığın bu olaydan artık arınmak istiyorsun gibi geldi bana. Biraz daha sabırlı olman gerekiyor. Bununla beraber, kariyerinde yükselişe geçeceğin bir döneme giriş yapıyorsun. Eline geçecek olan para ile de rahata ereceksin. Senin adına çok mutluyum. Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Yıldız"

Seçtiğin Kart; "Yıldız"

Kariyerin konusunda bazı sıkıntıların var gibi geldi bana sevgili okurum. Bu süreçte senden biraz daha sabırlı olmanı istiyorum. Bu süre zarfında da çevrendeki insanlara dikkat etmelisin. Senin iyiliğini istemeyen insanlar olduğunu görüyorum maalesef. Ben uyarımı yapmak istedim :) Bununla beraber, yakın zamanda güzel bir haber alacağını da söylemeliyim. Tahmini Eylül ayının 15'i :) Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "İmparatoriçe"

Seçtiğin Kart; "İmparatoriçe"

Bugün, geçmişte aldığın kararları sorguladığın bir gün olacak diyebilirim. Bu kararla ilgili çıkmaza düştüğün noktada da ailenden birisiyle konuşmak isteyebilirsin. Bundan çekinmemen gerekiyor sevgili okurum. Dertler paylaştıkça azalır sonuçta değil mi? :) Bununla beraber, kendinde de bazı değişimlere gideceksin. Bu değişim muhtemelen tarzınla ilgili olacak. Ayrıca, birtakım mide sorunları da yaşanabilir. Dikkatli olmalısın. Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

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