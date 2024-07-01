Görüş Bildir
Haberler
Test
Astroloji Testleri
Tarot Falına Göre 2 Temmuz Salı Günü Senin İçin Nasıl Geçecek?

Tarot Falına Göre 2 Temmuz Salı Günü Senin İçin Nasıl Geçecek?

Zeynep Şahin
Zeynep Şahin - Onedio Üyesi
01.07.2024 - 18:01

Günlük tarot falına bakmak ve neler olacak hemen öğrenmek ister misin? Günlük olarak hazırladığımız tarot falı ile birlikte falsız kalmayacaksın. :)

Bakalım 2 Temmuz Salı günü senin için nasıl geçecek?  

Yeni bir günde acaba hangi kartı seçeceksin? Aşk, aile, kariyer ve para konularında başına neler geleceğini merak ediyor musun?

Merak ediyorsan, tarot falına başlayalım!

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Şimdi gelelim asıl soruya... Dikkatlice düşün ve sadece bir tane karta odaklanıp onu seç...

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam

Seçtiğin kart; "Asılan Adam"

Seçtiğin kart; "Asılan Adam"

Genellikle bir şeylerden vazgeçmeyi temsil eden bu kartın gösterdiği günlük falında, senin de gün içinde hayatındaki bazı toksik erkeklerden vazgeçeceğini görüyorum. Bana kalırsa bu konuda biraz da geç kalmışsın ancak zararın neresinden dönülürse kardır değil mi sevgili okurum? Canını sıkma ve hayatında sağlıklı ilişkiler kurmaya özen göster :) Seni çok güzel günler bekliyor, buna emin olabilirsin! Bununla birlikte, kariyerinde de birtakım gelişmeler yaşanacak benden söylemesi. Seni tebrik ediyorum. Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin kart; “İmparator"

Seçtiğin kart; “İmparator"

Bugün, son zamanlarda seni olumsuz durumlara sokan kim varsa her biri hakkında aydınlanma yaşayacağın bir gün olacak diyebilirim. Tabii bir yandan da, bu zamana kadar nasıl anlayamadığın konusunda kendini suçlayacaksın. Kendini suçlamak doğru değil, buna bu kadar takılmaman gerekiyor. Hayat devam ediyor değil mi? :) Bununla birlikte, sağlığına da biraz dikkat etmen gerekiyor. Aksi takdirde birtakım sorunlar yaşayabilirsin. Ayrıca, yakında bazı haberler alacaksın. Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin kart; "Aziz"

Seçtiğin kart; "Aziz"

Genel olarak çevrendeki insanların sorunlarına çok fazla kafa yorduğunu anlayacağın bir gün olacak diyebilirim. Tabii ki sorunlar önemsenmeli, aksini söylemiyorum. Fakat sen bu konuyu biraz abartıyorsun gibi geldi bana. Kendini rahatlatman gerekiyor. Bununla birlikte, aşk hayatında da yakın zamanda bazı değişiklikler olacağını söyleyebilirim. Bana soracak olursan eğer, kendini bu kadar kasmaman gerekiyor. Anda kalırsan mutlu olacağını göreceksin :) Sürece güvenmen gerekiyor. Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin kart; "Büyücü"

Seçtiğin kart; "Büyücü"

Bugün, üzgün ve mutsuz uyanabileceğini görüyorum sevgili okurum. Bu ruh halin ise yaşadığın alandaki herkesi olumsuz bir şekilde etkileyebilir. Bana soracak olursan, kendinle baş başa kalmalı ve cümlelerine de dikkat etmelisin. Bununla beraber, yakın zamanda da bir taşınma durumu olacak diyebilirim. Bu seni endişelendirmesin lütfen. Beraberinde kendini çok daha huzurlu hissedeceksin. Ayrıca, kendinde de bazı değişimlere gideceksin. Bu değişim sana çok iyi gelecek! Bana güven :) Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin kart; "Şeytan"

Seçtiğin kart; "Şeytan"

Bir süredir bazı konularda arınma döneminde olduğunu görüyorum ancak bugünden itibaren yavaştan eski haline döneceğini söyleyebilirim. Tabii içinde uzun süredir uzak kaldığın şeye kavuşmanın verdiği mutluluğu gün boyunca hissedeceksin. Bu konuda, aşırıya kaçmaman gerekiyor. Her şeyin fazlası zarar sonuçta :) Bununla beraber, eline bir miktar para geçecek. Bunu iyi değerlendirmelisin. Sonrasında pişman olmanı ve zorluk yaşamanı istemem. Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin kart; "Savaş Arabası"

Seçtiğin kart; "Savaş Arabası"

Genel olarak, ilişki konularında karşı tarafa tam olarak güvenemediğin için ilişkiye başlama durumuna sıcak bakmıyorsun. Hatta bazen bundan dolayı kendini suçluyorsun ancak bana soracak olursan bu tamamen yaşadıklarından kaynaklanıyor. İnan bana, kendini suçlamana hiç gerek yok. Her şey gönlüne göre olsun! :) Bununla beraber, yakın zamanda kendinde bazı değişikliklere gitmek isteyeceksin. Bu kadar beklemiş olmanın sebebi de endişe etmenmiş. Sen içini ferah tut olur mu? Bu değişiklikler sana çok iyi gelecek :) Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin kart "Güç"

Seçtiğin kart "Güç"

Son dönemlerde gergin ve huzursuz hissettiğini görüyorum ancak bugünle birlikte artık o moddan kurtulup kendine odaklanacaksın diyebilirim. Oh be! Ben buradan rahatladım valla. Bununla birlikte, bir arkadaşın alacağın güzel bir habere hazırlıklı olmanı tavsiye ediyorum. Haberi aldığın an dizinin bağları çözülmesin diye telefonun çalar çalmaz bir yere oturmanda fayda var. Ay ben şimdiden çok heyecanlandım :)  Ayrıca, bol su tüketmen gerektiğini de söylemek istiyorum. Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart "Kaderin Çarkı"

Seçtiğin Kart "Kaderin Çarkı"

Bugünün senin için zor geçeceğini gördüğümü söyleyerek falıma başlamak istiyorum. Aman diyeyim bu konuda kötü bir şey yaşayacağından endişelenme. Mental olarak da bir zorluk olabilir bu. Bununla beraber, geçmişte hayatında olan birinin de seninle yakın zamanda iletişime geçeceğini görüyorum sevgili okurum. Bu kişiye taviz vermemen gerektiğini düşünüyorum. Aksi takdirde yine aynı şeyleri yaşayacaksın. Ayrıca, yakında güzel haberler alacaksın! Bu haber sana en yakın arkadaşından gelecek :) Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin kart; "Dünya"

Seçtiğin kart; "Dünya"

Son zamanlarda elde etmek istediğin başarıya nihayet ulaşacağın bir gün yaşayacaksın. Uzun zamandır almak istediğin sorumluluklar için kendini hazır hissedip o yola doğru adım atacaksın. Seni şimdiden tebrik etmek istiyorum. Bununla birlikte, yavaş yavaş önünü görmeye başladığın için biraz da rahatlayacak ve neden daha önce çözüm yolunda adım atmadığın konusunda kendi kendine kızacaksın. Ayrıca, aşk hayatında da birtakım durumlar söz konusu. Ay çok meraklandım. İsminde 'S' harfi olan biri var ve seninle yakın zamanda konuşacak! :) Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin kart "Baş Rahibe"

Seçtiğin kart "Baş Rahibe"

Son zamanlarda yaşadığın durumları pek kabul edebilmiş gibi görünmüyorsun sanki. İçinden, yaşadıklarının böyle olmaması gerektiği konusunda söylenip duruyorsun. Bazı şeyler bizim elimizde değil. Elde olmayan şeyleri bu kadar içselleştirme olur mu? Hayat devam ediyor. Kendi yolunda pes etmeden devam etmelisin. Bununla birlikte, az önce bahsettiğim sebepten dolayı da düşen modunu yavaş yavaş yükseltmeni tavsiye ediyorum. Ayrıca, kariyerinde de yükselişe geçeceğin bir döneme giriyorsun. Bol şans! Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin kart; "Ay"

Seçtiğin kart; "Ay"

Bugün, nostaljik bir gün yaşayacağını belirterek falıma başlamak istiyorum. Gün içinde, geçmişte çok güzel zamanlar paylaştığın arkadaşınla tekrar iletişime geçerek eski günleri yad edeceksiniz. Bu ikinize de çok iyi gelecek! :) Bununla birlikte, çevrende olan birinin de arkandan konuştuğunu görüyorum. Bu kişiye dikkat etmeli ve sonrasında onu hayatından çıkarmalısın. Keşke insanlar senin gibi olsa. Fakat, maalesef bu pek mümkün değil sevgili okurum. Ayrıca, yakında bir iş teklifi alacaksın. Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin kart; "Ölüm"

Seçtiğin kart; "Ölüm"

Bugün, bir süredir arkadaş mı yoksa sevgili mi olduğunuza anlam veremediğin kişiyle arandaki ilişkiden bunaldığını hissedeceğin bir gün olacak. Aslında o kişiye karşı içinde beslediğin sevgi çok fazla ancak aranızdaki belirsiz durum seni fazlasıyla yormuş. Onunla konuşma yapmalı ve artık her şeyi sonuca bağlamalısın :) Bununla beraber, çevrenden birinin de sana sürprizi olacak. Sadece biraz daha sabretmen gerekiyor. Çok mutlu olacağına inancım tam! Beni de haberdar et olur mu? Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın