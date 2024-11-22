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Esas Oğlan Konusu Nedir, Oyuncuları Kimler? Esas Oğlan Hangi Platformda?

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Esas Oğlan Konusu Nedir, Oyuncuları Kimler? Esas Oğlan Hangi Platformda?

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
22.11.2024 - 23:48

Başrollerini Hadise ve Seda Bakan'ın paylaştığı dizi Esas Oğlan, izleyiciyle buluştu. Gerek fragmanları gerek galasıyla tüm dikkatleri üzerine çeken Esas Oğlan izleyicilerin merak konusu haline geldi. Sosyal medyada ise diziyle ilgili farklı görüşler ortaya atılıyor. Esas Oğlan'ın konusu, oyuncu kadrosu en çok aranan konular arasında.

Peki  Esas Oğlan konusu nedir, oyuncu kadrosunda kimler var?

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Esas Oğlan Konusu Nedir?

Esas Oğlan Konusu Nedir?

Esas Oğlan dizisi aşk hayatları yolunda gitmeyen iki farklı kadının birbirleri için doğru kişiyi bulmasını konu ediniyor. 

Oyuncu Ceren iflah olmaz bir romantiktir. Ceren'in aksine risk analisti olan Selma ise oldukça gerçekçi bir kişiliğe sahiptir. İki kadının da doğru kişiyi bulması için kendi özelliklerini biraz değiştirmesi gerekir. Ceren'in daha mantıklı düşünmeye, Selma'nın ise biraz duygularına kulak vermeye ihtiyacı vardır. 

İki kadının yepyeni bir karar almasıyla, hikaye başlar!

Esas Oğlan Oyuncuları Kimler?

Esas Oğlan Oyuncuları Kimler?

Esas Oğlan dizisinin başrollerinde Seda Bakan ve Hadise yer alıyor. Esas Oğlan'ın oyuncu kadrosu ise aşağıdaki gibidir;

  • Hadise

  • Seda Bakan

  • Şükrü Özyıldız

  • Serhat Teoman

  • Bestemsu Özdemir

  • Rıza Kocaoğlu

  • Ali İhsan Varol

  • Ali Yoğurtçuoğlu

  • Burak Yörük

Esas Oğlan Kaç Sezon, Kaç Bölüm?

Esas Oğlan Kaç Sezon, Kaç Bölüm?

Esas Oğlan dizisinin şu anda yalnızca bir sezonu bulunuyor. İlk bölümüyle ekranlara gelen Esas Oğlan dizisinin yeni sezonlarının olup olmayacağı ise henüz bilinmiyor.

Esas Oğlan Hangi Platformda?

Esas Oğlan Hangi Platformda?

Oyuncu kadrosunda birbirinden ünlü isimleri bir araya getiren Esas Oğlan, Gain platformunda yayımlanıyor.

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
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fer ya

gayet güzel dizi olmuş. Romantik komedi tarzında hoş vakit geçirten. Saçma sapan dram veya mafya dizi sevmeyenlere güzel alternatif. Umarım devamı gelir

fer ya

Gerçi netflixteki dizisinin kopysı gibi ama güzel