Esas Oğlan Konusu Nedir, Oyuncuları Kimler? Esas Oğlan Hangi Platformda?

Esas Oğlan dizisi aşk hayatları yolunda gitmeyen iki farklı kadının birbirleri için doğru kişiyi bulmasını konu ediniyor.

Oyuncu Ceren iflah olmaz bir romantiktir. Ceren'in aksine risk analisti olan Selma ise oldukça gerçekçi bir kişiliğe sahiptir. İki kadının da doğru kişiyi bulması için kendi özelliklerini biraz değiştirmesi gerekir. Ceren'in daha mantıklı düşünmeye, Selma'nın ise biraz duygularına kulak vermeye ihtiyacı vardır.

İki kadının yepyeni bir karar almasıyla, hikaye başlar!