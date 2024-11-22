Esas Oğlan Konusu Nedir, Oyuncuları Kimler? Esas Oğlan Hangi Platformda?
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Esas Oğlan Konusu Nedir, Oyuncuları Kimler? Esas Oğlan Hangi Platformda?
Başrollerini Hadise ve Seda Bakan'ın paylaştığı dizi Esas Oğlan, izleyiciyle buluştu. Gerek fragmanları gerek galasıyla tüm dikkatleri üzerine çeken Esas Oğlan izleyicilerin merak konusu haline geldi. Sosyal medyada ise diziyle ilgili farklı görüşler ortaya atılıyor. Esas Oğlan'ın konusu, oyuncu kadrosu en çok aranan konular arasında.
Peki Esas Oğlan konusu nedir, oyuncu kadrosunda kimler var?
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Esas Oğlan Konusu Nedir?
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Esas Oğlan Oyuncuları Kimler?
Esas Oğlan Kaç Sezon, Kaç Bölüm?
Esas Oğlan Hangi Platformda?
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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gayet güzel dizi olmuş. Romantik komedi tarzında hoş vakit geçirten. Saçma sapan dram veya mafya dizi sevmeyenlere güzel alternatif. Umarım devamı gelir
Gerçi netflixteki dizisinin kopysı gibi ama güzel