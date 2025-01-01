Tarot Falına Göre 2 Ocak Perşembe Günü Senin İçin Nasıl Geçecek?

Aranızın ne iyi ne de kötü olarak tanımlanamayacağı bir arkadaşın olduğunu görüyorum. Yani ikiniz de birbirinizin kötülüğünü görmemişsiniz ancak aranızdaki ilişki sadece 'Merhaba-merhaba' olarak kalmış. Bazen zorlamamak gerekiyor bence. Bu konuyu kafana takmamalı ve hayatına devam etmelisin. Çevrende olan insanalar sana çok değer veriyor zaten :) Ne demişler, çok arkadaşı olanın aslında hiç arkadaşı yoktur.

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️