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Tarot Falına Göre 17 Şubat Pazartesi Günü Senin İçin Nasıl Geçecek?

Tarot Falına Göre 17 Şubat Pazartesi Günü Senin İçin Nasıl Geçecek?

tarot dilara
tarot dilara - Onedio Editörü
16.02.2025 - 18:01

Günlük tarot falına bakmak ve neler olacak hemen öğrenmek ister misin? Günlük olarak hazırladığımız tarot falı ile birlikte falsız kalmayacaksın. :)

Bakalım 17 Şubat Pazartesi günü senin için nasıl geçecek?  

Yeni bir günde acaba hangi kartı seçeceksin? Aşk, aile, kariyer ve para konularında başına neler geleceğini merak ediyor musun?

Merak ediyorsan, tarot falına başlayalım!

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Dikkatlice odaklan ve sadece bir tane kart seç...

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Seçtiğin Kart; "Savaş Arabası"

Seçtiğin Kart; "Savaş Arabası"

Son zamanlarda yaşadığın kariyer sıkıntıları olduğunu görüyorum. Sanki tam bir adım atacaksın ama seni hep bir şeyler engelliyor. Bu engellerin sadece senin kafanda olduğunu söylemem gerek sevgili okurum. İçinde bir yerlerde kendine olan güvenini yiyip bitirmiş ve yeni şeylere adım atmakta da zorlanıyorsun. Bana soracak olursan, kendine biraz zaman tanımalı ve acele etmemelisin. Geçmişte başarılı olduğun işleri hatırla. Böylece kendine olan güvenin yavaş yavaş gelecektir eminim!

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Büyücü"

Seçtiğin Kart; "Büyücü"

Bugün, eski zamanlarda duygusal olarak çok bağlı olduğun birisiyle yeniden iletişime geçebilirsin. Bu kişinin yüzünü tam olarak göremiyorum. Bu kişi yakın bir arkadaşın da olabilir, eski bir sevgilin de...Kim olursa olsun bu kişi hayatından çıkarken senin kalbini çok kırmış. Yeniden hayatına girecek olan bu kişi senin onu affetmeni umuyor. Peki bunu yapabilecek misin? Ani karar verip de üzülmeni istemem sevgili okurum. Kalbinin sesini dinle, yeter!

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Mahkeme"

Seçtiğin Kart; "Mahkeme"

Durgun bir dönemden geçtiğini görüyorum. Sanki bir süredir kış uykusundaymışsın da sadece hayatta kalmaya çalışıyormuşsun. Artık uykundan uyanma vakti geldi sevgili okurum, hayat akmaya devam ediyor! Bununla birlikte, bu zamana kadar ailenle ilgili içine atarak sineye çektiğin bazı durumlar var. Bu kişiler ailen bile olsa onlara kendini ezdirmemelisin ;)

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Aşıklar"

Seçtiğin Kart; "Aşıklar"

Geçmişte, ilişkilerinde yaşadığın olumsuzluklardan dolayı yeni bir ilişkiye adım atmaktan çekiniyorsun. Sanki herkesi onun gibi olacak sanıyorsun. Herkesin kalbini kıracağından korkuyorsun. Korkarım ki sen, son flörtünün manipülasyonlarına maruz kalmışsın sevgili okurum. Lütfen bu kişinin söylediklerini artık aklından çıkar ve önündeki kocaman hayata odaklan. Emin ol karşına çok daha iyi insanlar çıkacak. Ne diyorduk? 

777!

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Güneş"

Seçtiğin Kart; "Güneş"

Kariyerin konusunda büyük başarılara imza atacağın bir döneme giriş yapıyorsun! Bugüne kadar bazı emin olamadığın kısımlar varmış. Bu hafta başından itibaren artık tüm taşlar yerine oturuyor sevgili okurum. Bu süreçte mutluluğunu kıskanan kişilerin ufak tefek dedikodularını duyabilirsin. Lütfen onlara kulak asma. Aman kendine de sağlığına da dikkat et, nazarlara gelme ;)

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Dünya"

Seçtiğin Kart; "Dünya"

Bugün senin için çok güzel geçecek gibi gözüküyor! Bu güzel anlar da sadece yepyeni bir sürecin başlangıcı. Artık ilişkinde çözülmez sandığın problemlerin bile çözüldüğünü göreceksin. Emin adımlarla ilerlediğin zaman her şeyin hallolduğunu fark edeceksin. Senin adına çok mutluyum! Fakat bu süreçte dikkat etmeni istediğim tek şey, gaza gelip de acele karar vermemen olur. Ne demek istediğimi o an geldiğinde anlayacaksın.

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Şeytan"

Seçtiğin Kart; "Şeytan"

Gün içinde yakın çevrenden bir kişi aklında sürekli düşündüğün ve cevabını bulamadığın soruları çözüme kavuşturmak için seninle iletişime geçecek. Bu insanın yardımıyla geleceğindeki o sis bulutu da ortadan kalkmış olacak! Bu insan iyi ki var, ona koca bir teşekkür etmen gerekiyor bence. Fakat kartının da gösterdiği gibi melek yüzlü bir şeytan daha var hayatında. Bu kişi her an senin yerine geçmek için fırsat kolluyor demedi deme.

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Ölüm"

Seçtiğin Kart; "Ölüm"

Kartından yola çıkarak, bugünden itibaren maddi olarak düzeleceğini müjdelemek isterim. Sonunda harcamalarını planlayabilir hatta kendini de biraz şımartabilirsin! Ölüm kartını seçmiş olmak seni biraz korkutmuş olabilir. Korkacak hiçbir şey yok. Bu karttan ben sadece olumlu bir mesaj alıyorum. Aile içinde heyecanla beklediğiniz bir haberin sonunda en güzel şekilde sizi bulacağını görüyorum. Tam vakit veremem ama bu hafta içinde ailene müjdeli haberi vermeye hazır ol ;)

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Denge"

Seçtiğin Kart; "Denge"

Son zamanlarda, aşk hayatında yeni gelişmeler olmuş gibi hissettim. Sanırım bu gelişmeleri de nazar değer diye kimseyle paylaşmak istemiyorsun. Ben senin o dokunuşlarındaki heyecanı bile hissettim sevgili okurum! Senin adına da çok mutlu olduğumu bilmeni isterim. Sonunda seni ve sevgini hak eden birisiyle birliktesin. İkinizin resmen birbiriniz için yaratıldığınızı ve bir ömür mutlu olacağınızı görüyorum!

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "İmparatoriçe"

Seçtiğin Kart; "İmparatoriçe"

Çok çok uzun süredir sürekli geleceğe dair planlar yapıyorsun. Evet, planlı yaşamak çok iyi bir şey fakat sen biraz işleri abartmışsın. Geleceğe yatırım yapacağım derken içinde olduğun anı kaçırmışsın! Bana soracak olursan, yarın ne olacağımız belli olmadığı için biraz da bugünün tadını çıkarmanı önerirdim. Bununla birlikte, kariyerinde biraz zor bir dönemden geçtiğini görüyorum. Sanırım iş değiştirme planları yapıyorsun içten içe. Bence biraz daha sabretmelisin.

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Ay"

Seçtiğin Kart; "Ay"

Bugün ne güzel bir gün böyle! Senden aldığım o ışık, o enerji resmen Ay'ın ışığını bile gölgede bırakmış halde. Sanırım kalbinde gerçek sevginin varlığını hissediyorsun artık. Senin adına ne kadar mutlu olduğumu anlatamam bile! Fakat gerçek sevginin emek istediğini, saygı istediğini de hatırlatmadan geçemeyeceğim. Bir süre sonra her şeyin filmlerdeki gibi olmadığını fark ettiğinde üzülmeni hiç istemem. 

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Kaderin Çarkı"

Seçtiğin Kart; "Kaderin Çarkı"

Yaşanan her şeyin geçmişte kaldığının farkındasın değil mi? Her ne yaşandıysa neler söylendiyse artık unutmanı istiyorum sevgili okurum. Eğer 'yapamam' diyorsan içinde kalan her şeyi muhattabına söylemeni rica ediyorum senden. Yoksa hiçbir zaman kendini tam olarak rahatlamış hissetmeyeceksin. Bununla birlikte, önümüzdeki günlerde ailenden gelecek olan güzel bir haber var. Bu haberi hep beraber kutlamaya ne dersiniz?

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

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tarot dilara
tarot dilara
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