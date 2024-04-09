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Ramazan Bayramı Mesajları 2024! Ramazan Bayramına Özel En Anlamlı, Güzel, Hadisli ve Resimli Bayram Mesajları

Ramazan Bayramı Mesajları 2024! Ramazan Bayramına Özel En Anlamlı, Güzel, Hadisli ve Resimli Bayram Mesajları

2024 Ramazan
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio Editörü
09.04.2024 - 18:11

On bir ayın sultanı Ramazan ayının geride kalmasıyla birlikte tüm İslam alemini bayram coşkusu sardı. Bu yıl 9 Nisan Salı gününe denk gelen Arefe günün ardından 10 Nisan Çarşamba sabahından itibaren üç gün boyunca Ramazan Bayramı kutlanacak. Tam da bu yüzden pek çok kişi uzakta olan sevdiklerine, akrabalarına, arkadaşlarına göndermek için en güzel Ramazan Bayramı mesajlarını ve sözlerini araştırmaya başladı. Bayramda sevdiklerinize gönderebileceğiniz sayısız mesaj bulunuyor, biz de sizin için 2024 Ramazan Bayramına özel bayram mesajlarını derledik. 

İşte en güzel, hadisli, anlamlı, özel, dualı ve resimli Ramazan Bayramı mesajları ile sözleri...

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İslam alemi için oruç tutma ayı olan mübarek Ramazan ayı, geride kaldı. Şimdi üç gün boyunca Ramazan Bayramı kutlanacak.

İslam alemi için oruç tutma ayı olan mübarek Ramazan ayı, geride kaldı. Şimdi üç gün boyunca Ramazan Bayramı kutlanacak.

Müslümanlar, 11 Mart Pazartesi günü başlayan Ramazan'da oruçlarını tutup ibadetlerini gerçekleştirdiler. Şimdi sırada Ramazan Bayramını sevdiklerine özel mesajla kutlamak var! Biz de sizin için en güzel bayram mesajlarını sizin için derledik. 

İşte bayramda sevdiklerinize gönderebileceğiniz en güzel, yeni, anlamlı, hadisli ve resimli Ramazan Bayramı mesajları... 👇

En Güzel Ramazan Bayramı Mesajları

En Güzel Ramazan Bayramı Mesajları

  • Bil ki sevmeyi bilmeyen huzuru da bulamaz. Bu bayram evinizden sevgi ve huzur eksik olmasın' İyi bayramlar...

  • Güzel düşünceler nefeslere dolarsa güzel dualar olur, dua ise yüce Allah'a gider nur olur, gökyüzünde buluşan dualarımızın nurlanması ümidiyle bayramınızı Kutlarım.

  • Ramazan ayının manevi atmosferi, kalplerin birleştiği bir bayram dilerim. Dualarınızın kabul olduğu, sevgi ve hoşgörünün yoğunlaştığı güzel bir bayram geçirmeniz dileğiyle. Ramazan Bayramınız kutlu olsun!

  • 'Bil ki sevmeyi bilmeyen huzuru da bulamaz. Bu bayram evinizden sevgi ve huzur eksik olmasın' İyi bayramlar...

En Farklı Ramazan Bayramı Mesajları

En Farklı Ramazan Bayramı Mesajları

  • Ramazan ayının bereketi ve huzuru, hayatınızın her anında size eşlik etsin. Sevdiklerinizle birlikte mutlulukla dolu bir bayram geçirmeniz dileğiyle. Bayramınız mübarek olsun!

  • Küskünlerin barıştığı, sevenlerin bir araya geldiği, rahmet ve şefkat dolu günlerin en değerlilerinden olan Ramazan Bayramınız kutlu olsun.

  • 'Dostluklarınız deniz gibi sonsuz, işleriniz güneş kadar parlak, huzurunuz bol, sağlığınız yerinde olsun. Ramazan Bayramınız hayırlı olsun...'

  • Bayramlar berekettir, umuttur, özlemdir. Yarınlar niyettir. Dualarınız kabul olsun, sevdikleriniz hep sizinle olsun.. Ramazan Bayramınız mübarek olsun.

Dualı ve Hadisli Ramazan Bayramı Mesajları

Dualı ve Hadisli Ramazan Bayramı Mesajları

  • Ramazan ayı geldiğinde cennet kapıları açılır, cehennem kapıları kapanır, şeytanlar zincire vurulur.' - Hz. Muhammed (s.a.v)

  • 'Ramazan ayı, insanların günahlarından arınmasını sağlar. O ayda yapılan ibadetlerin sevabı, diğer aylarda yapılan ibadetlerin sevabından daha fazladır.' - Hz. Muhammed (s.a.v)

  • 'Ramazan ayı, kalplerimizi arındıran ve bize sabır, şükür ve hoşgörü öğreten bir aydır. Bu ayda yapılan dualar, Allah'ın rahmetiyle karşılanır ve kabul olur.' - Hz. Muhammed (s.a.v)

  • 'Ramazan ayı, insanların manevi olarak kendilerini geliştirmelerine yardımcı olur. Bu ayda yapılan ibadetler ve zikirler, insanların Allah'a yakınlaşmasına ve O'nu daha iyi tanımasına yardımcı olur.' - Hz. Muhammed (s.a.v)

En Özel Ramazan Bayramı Mesajları

En Özel Ramazan Bayramı Mesajları

  • Bayramlar; dargınlıkların unutulduğu, incinen gönüllerin tamir edildiği, coşkuyu ve sevinci hep birlikte yaşayabildiğimiz en özel zamanlardır. Ramazan Bayramınız kutlu olsun.

  • 'Günler geçer, dertler biter tüm sıkıntılar unutulur sevinçler daim kalır. Bu bayramda daim kalacak sevinçler yaşamanız dileğiyle...'

  • 'Dilden gelen gönüldense, dokunur başka gönüllere... En içten dileklerimle bayramını kutlar, bu bayramın hayırlara vesile olmasını dilerim'

  • Bir avuç dua, sıcak bir mesaj, bir kucak sevgi, kapatır mesafeleri birleştirir gönülleri kalbiniz nur, haneniz huzur dolsun. Ramazan Bayramınız Kutlu Olsun.

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En Yeni Ramazan Bayramı Sözleri

En Yeni Ramazan Bayramı Sözleri

  • 'Bayramın dili yok. Olsaydı insanoğluna 'barışın, affedin ve sevin' derdi. Siz bu sessiz çağrıya kulak verin. Bayramınız kutlu olsun...'

  • 'Ne mesafeler, ne imkansızlıklar bayramın coşkusuna gem vuramaz. Gönüller bir oldukça mesafeler kısalır, imkan kapıları sonuna kadar açılır. Ramazan Bayramınız kutlu olsun...'

  • Heyecan ve özlemle beklenen kutsal Ramazan Bayramı geldi, hoş geldin. Mübarek bayram ulusumuza sağlık, huzur, mutluluk, bolluk ve bereket getirsin. Hayırlı bayramlar dileğiyle.

  • Mübarek Ramazan Bayramı tüm ulusumuza kutlu olsun. Allah tüm inananlara nice huzurlu, bereketli bayramlar nasip etsin. Ramazan Bayramınızın da böyle bir neşeyle gelmesi ve tüm ailenizi sevince boğup evinize bereket getirmesi dileğimizle. İyi bayramlar!

2024 Ramazan Bayramı Mesajları

2024 Ramazan Bayramı Mesajları

  • Her ilkbaharda gelinciklerin en güzel başlangıçları müjdelemesi gibi, bu bayramın da sana ve ailene mutluluk ve neşe getirmesi dileğimle Ramazan Bayramı'nı kutluyorum...

  • Başı rahmet, ortası mağfiret ve sonu azaptan kurtuluş olan mübarek Ramazan ayına veda ederken birlik ve beraberlik duygularımızın perçinlemesini temmeni ediyorum. Ramazan Bayramı’nız kutlu olsun.

  • Vesile olalım kardeşliğe ve barışa. Yorulalım hepimiz yarınki uğraşa. Erişelim birlikte nice bayramlara. Mübarek ramazan bayramınızı en içten dileklerimle kutlar; küskünlerin barıştığı, sevenlerin bir araya geldiği bir bayram dilerim

  • Gecenin güzel yüzü yüreğine dokunsun, kabuslar senden uzakta melekler başucunda olsun, güneş öyle bir geceye doğsun ki, duaların kabul ve Ramazan Bayramın mübarek olsun!

2024 Resimli Bayram Mesajları

2024 Resimli Bayram Mesajları

  • Bugün dualarınızı her zamankinden daha çok yapın, koruyucu meleklerini avuçlarınızın içine çiçekler döksün, kalplerinize bedeninize ilham versin. Bayramları en hayırlı şekilde geçirmeyi nasip etsin bizlere. Ramazan bayramınızı kutlarım.

  • Ramazan ayının güzellikleri, yoksulların sevindirildiği, kimsesizlerin hatırlandığı bir bayram dilerim. İyiliklerin, güzelliklerin ve sevgi dolu paylaşımların arttığı bir bayram geçirmeniz dileğiyle. Ramazan Bayramınız kutlu olsun!

  • 'Kainatı yaratan Allah, affetmeye hazır günahlarımızı, sen aç ellerini göğe doğru; güzel bir bayram dile.. Huzurlu, mutlu ve sağlıklı nice bayramlar görelim hep beraber' Hayırlı bayramlar

  • Gülerek bitti mübarek Ramazan ayı, şimdi ellerim havada dua ediyorum Yaradanıma. Bu mübarek Ramazan Bayramında herkes mutlu olur inşallah dualarım Allah’ıma..

Rahmet deryasında gönüllerin sevgiye ve dostluğa dönüştüğü Ramazan Bayramı'nız kutlu olsun!

Rahmet deryasında gönüllerin sevgiye ve dostluğa dönüştüğü Ramazan Bayramı'nız kutlu olsun!

  • Sana gelen her iyilik Allah'tandır, bütün kötülükler nefsindendir. Mekânın cennet yuvan huzurlu kalbin Allah ile dolu Ramazan Bayramın mübarek olsun.

  • Yüreklerde bir esinti ve barış paylaşımına en sıcak merhabadır bayramlar. Ramazan Bayramınız kutlu, her şey gönlünüzce olsun…

  • Benim ömrümde ırmaklar vardır sularında hayallerimi yüzdürdüğüm, benim ömrümde sevdiklerim vardır bayramlar ayrı geçince üzüldüğüm. Bayramınız mübarek olsun!

  • Sofranız afiyetli, paranız bereketli, kararlarınız isabetli, yuvanız muhabbetli, Kalbiniz merhametli, bedeniniz sıhhatli, yüzünüz mutlu, bayramınız kutlu olsun.

2024 Yılı Resimli Ramazan Mesajları

2024 Yılı Resimli Ramazan Mesajları
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