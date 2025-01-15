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Tarot Falına Göre 16 Ocak Perşembe Günü Senin İçin Nasıl Geçecek?

Tarot Falına Göre 16 Ocak Perşembe Günü Senin İçin Nasıl Geçecek?

tarot dilara
tarot dilara - Onedio Editörü
15.01.2025 - 18:01

Günlük tarot falına bakmak ve neler olacak hemen öğrenmek ister misin? Günlük olarak hazırladığımız tarot falı ile birlikte falsız kalmayacaksın. :)

Bakalım 16 Ocak Perşembe günü senin için nasıl geçecek?  

Yeni bir günde acaba hangi kartı seçeceksin? Aşk, aile, kariyer ve para konularında başına neler geleceğini merak ediyor musun?

Merak ediyorsan, tarot falına başlayalım!

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Dikkatlice odaklan ve sadece bir tane kart seç...

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Seçtiğin Kart; "Adalet"

Seçtiğin Kart; "Adalet"

Kendini bazı konularda çok sıktığını görüyorum. Buna artık bir son vermen gerekiyor. Sen her şeyi tek başına düzeltemezsin artık. Mesela ilişkin...Her şeyi tek başına üstlenmekten sıkılmadın mı? İnan bana bazı şeyler seninle ilgili değil sevgili okurum. Bununla birlikte, yakın zamanda evinde bir değişiklik olabilir. Biraz sıkıntlı bir süreçten geçsen de sonunda mutluluk seni bulacak eminim!

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Büyücü"

Seçtiğin Kart; "Büyücü"

Arkadaş ortamından biri maalesef senin arkandan konuşuyor. Bu durumun farkında değilsin. Sen herkesi kendin gibi masum sanıyorsun. Neyse ki arkadaş çevrendeki diğer insanlar onu uyaracak ve o da hatasını geç olmadan fark edecek. Bununla birlikte, kariyerinle ilgili gelecek haftalarda önüne farklı fırsatlar çıkabilir. Bu fırsatları değerlendirmek için acele etme. İyice düşün, taşın!

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Ermiş"

Seçtiğin Kart; "Ermiş"

Son dönemlerde yaşadığın maddi sorunlar senin enerjini çok düşürmüş diyebilirim. Buna engel olman gerekiyor artık. Para sonuçta bu, bir şekilde kazanılır. Kendini sıkmana değmez. Hayatta çok daha önemli şeyler var. Mesela aşka ne demeli? Kendini şu içinde bulunduğun buhrandan bir çıkarsan aslında hayatın sana çok güzel sürprizler yaptığını göreceksin!

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Savaş Arabası"

Seçtiğin Kart; "Savaş Arabası"

En önemli şey senin iyi olman bunu biliyorsun. Arkadaşların, ailen, sevgilin için yaşamayı bırakmalısın. Bu seni sadece yorar. Bencil ol demiyorum sana farkındaysan. Fakat bu şekilde sadece kendini yoruyorsun. Herkese gerektiği kadar vakit ayır bir kere. Sonrasında önemli olanın kendin olduğunu unutma ve istemediğin şeylere 'hayır' deme cesaretini de göster.

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Aşıklar"

Seçtiğin Kart; "Aşıklar"

Kendini içine soktuğun o huzursuz durumdan artık tamamen kurtulacak ve derin bir nefes alacaksın. Geçmişinde kafana takılan bazı şeyler olmuş elbet. Bana kalırsa önce kendini affederek başlamalısın. Sonrası zaten çorap söküğü gibi gelecek. Mesela bugün arkadaşlarınla gideceğin bir ortamda, gözlerini üzerinden alamayan birisi olduğunu fark edeceksin. Bu kişiyle aranızda harika bir iletişim başlayabilir.

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Baş Rahibe"

Seçtiğin Kart; "Baş Rahibe"

Geçtiğimiz günlerde bir arkadaşının başına tatsız bir olay gelmiş ve sen onunla iletişime geçmeyerek ayıp etmişsin. Lütfen bana kızma ama birinin sana gerçekleri hatırlatması gerekiyordu. Bununla beraber, kendinde birtakım değişimler yapmayı düşünüyorsun sanırım. Özellikle dış görünüşünle ilgili değişimleri lütfen şimdilik biraz ertele. Çok daha güzel bir zaman gelecek değişim için :)

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Ay"

Seçtiğin Kart; "Ay"

Uzun zamandır dilediğin, aklında olan bir durum var ve bugün bu durumda bir gelişme yaşanacak! Ayy senin adına çok mutluyum. Fakat sen sen ol ipleri elinden bırakma. Bu işin sonuna kadar takipçisi ol. Bununla birlikte, arkadaş çevrende ufak bir kopukluk var. Sanırım bu işi halletmek yine sana düşüyor. Sakin yapın ve samimi tavırlarınla herkesin arasını yapacaksın gibi duruyor.

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Aziz"

Seçtiğin Kart; "Aziz"

Bugün resmen şanslı günündesin. Bu nedenle de yapmak istediğin şeyler hep yolunda gidecek. Oh be! Uzun zamandır sahip olmadığın motivasyona artık sahip oluyorsun. Fakat dikkat et, çevrende kem gözlü birisi var. Bu kişi sana iyilik teklifinde bulunursa lütfen biraz temkinli davran olur mu? Üzerindeki bu güzel enerjiyi kimsenin çalmasına izin verme!

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Dünya"

Seçtiğin Kart; "Dünya"

Son zamanlarda mutlu ve huzur dolusun. Bu aralar her şey tam da istediğin gibi gidiyor. Başarılarının devamını diliyorum sevgili okurum :) Bununla beraber, geçmişinden bir mesaj alabilirsin bugünlerde. Sanırım birileri seni fena halde özlemiş. Peki ya sen? Bence sen de özlediysen yeni bir şans verebilirsin bu ilişkiye. Fakat öyle hemen güvenmek yok. Bırak biraz burnu sürtülsün canım :)

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Güneş"

Seçtiğin Kart; "Güneş"

İçindeki enerjinin kaynağı nereden geliyor? Emin ol şu anda birçoğumuzun buna ihtiyacı var! Kim ne dersin sen kendinden vazgeçme olur mu? Sen, kendin için en dorğu olanı biliyorsun ve yapıyorsun aslında. Fakat elalem ya bu, işine karışmasa olmaz. Bununla beraber sağlığına da çok dikkat et. Havalar kötü gidiyor bu aralar, sakın ola üşütme sevgili okurum.

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Yıldız"

Seçtiğin Kart; "Yıldız"

Bugün yüklerini üzerinden atacak ve rahatlayacaksın. Önünde bol bol dinleneceğin ve kafanı rahatlatacağın bir dönem var. Sonrasındaki tempolu hayatın için şimdiden enerji depolasan iyi edersin! Bugün arkadaşlarınla buluşmayı planlıyor musun? Orada eskilerden birisine denk gelebilirsin. Unuttuğunu sandığın o düşüncelerin ne kadar hızla beynine girdiğine emin ol sen de şaşıracaksın. 

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Denge"

Seçtiğin Kart; "Denge"

İlerleyen günlerde eline bir miktar para geçecek. Aslında gelmesini beklediğin bir paraydı fakat çok daha fazlası geçecek eline! Sen sen ol bir miktarını birikim için ayırmayı unutma. Ayrıca bugün, ailenden birisinin desteğini alacaksın. Manevi bu destek, sana uzun süredir hissetmediğin kadar huzurlu hissettirecek. Senin adına çok mutluyum.

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

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tarot dilara
tarot dilara
Onedio Editörü
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