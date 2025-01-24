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Soydan Soydaş, Kızılcık Şerbeti'ndeki "Kayhan" Rolü Yüzünden Linç Yemiş

Soydan Soydaş, Kızılcık Şerbeti'ndeki "Kayhan" Rolü Yüzünden Linç Yemiş

Kızılcık Şerbeti
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
24.01.2025 - 22:23

Kızılcık Şerbeti'nde Kayhan karakterine hayat veren Soydan Soydaş, Show TV Dijital YouTube kanalına konuk oldu. Soydaş, canlandırdığı Kayhan rolü nedeniyle teyzeler tarafından linçlendiğini ve kendisine terlik atıldığını anlattı.

KAYNAK: Show TV Dijital

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Kızılcık Şerbeti'nin komedi yükünü sırtlayan Kayhan'ı canlandıran Soydan Soydaş, Show TV Dijital'e konuk oldu.

Kızılcık Şerbeti'nin komedi yükünü sırtlayan Kayhan'ı canlandıran Soydan Soydaş, Show TV Dijital'e konuk oldu.

Soydaş, canlandırdığı Kayhan karakteri yüzünden bir süre teyzelerden linç yediğini itiraf etti.

Soydaş, canlandırdığı Kayhan karakteri yüzünden bir süre teyzelerden linç yediğini itiraf etti.

"Dizinin ilk başlarında teyzelerden az terlik yemedim. 'Böyle baba mı olur, Allah senin cezanı versin' falan öyle sert bir gidiş vardı çünkü. Sonra yavaş yavaş daha sempatik, şeytan tüyü olan bir karaktere doğru evrilmeye başladı."

"Dizinin ilk başlarında teyzelerden az terlik yemedim. 'Böyle baba mı olur, Allah senin cezanı versin' falan öyle sert bir gidiş vardı çünkü. Sonra yavaş yavaş daha sempatik, şeytan tüyü olan bir karaktere doğru evrilmeye başladı."

İşte o anlar:

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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