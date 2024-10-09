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Tarot Falına Göre 10 Ekim Perşembe Günü Senin İçin Nasıl Geçecek?

Tarot Falına Göre 10 Ekim Perşembe Günü Senin İçin Nasıl Geçecek?

tarot dilara
tarot dilara - Onedio Editörü
09.10.2024 - 18:01

Günlük tarot falına bakmak ve neler olacak hemen öğrenmek ister misin? Günlük olarak hazırladığımız tarot falı ile birlikte falsız kalmayacaksın. :)

Bakalım 10 Ekim Perşembe günü senin için nasıl geçecek?  

Yeni bir günde acaba hangi kartı seçeceksin? Aşk, aile, kariyer ve para konularında başına neler geleceğini merak ediyor musun?

Merak ediyorsan, tarot falına başlayalım!

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Dikkatlice odaklan ve sadece bir tane kart seç...

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Seçtiğin Kart; "Adalet"

Seçtiğin Kart; "Adalet"

Kendini özellikle iş konusunda çok sorumlu hissediyorsun. Buna artık bir son vermen gerekli. Bazı durumlar, senin elinde olmayan sebeplerden gerçekleşiyor. Kendini biraz rahatlatmaya bakmalısın. Bununla birlikte, tüm arkadaş çevrenle ilgili yeni bir düzene ihtiyacın var. Bu düzenlemeden sonra çok daha iyi bir dönem seni bekliyor olacak. 

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Büyücü"

Seçtiğin Kart; "Büyücü"

Arkadaş ortamında birinin sana çok fazla ihtiyacı var. O çok belli etmese de senin desteğini istiyor.  Dertlerini senin gibi içine atan bu arkadaşınla görüşmelisin. Bununla birlikte, kariyerinle ilgili geçtiğimiz haftalarda önüne farklı fırsatlar çıkmış. Sen ise bu fırsatların henüz farkında değilsin. Geçtiğimiz haftalara dön bir bak bakalım...

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Ermiş"

Seçtiğin Kart; "Ermiş"

Sevdiğin insanlardan biriyle ufak bir tartışma yaşayacaksın. Bu durum seni yorabilir, enerjini düşürebilir. Ancak günün sonunda anlaşma sağlayabileceksiniz. Bununla birlikte, son dönemlerde yaşadığın maddi sorunlar var. Maddi sıkıntılarını çözmek için akıllıca davranmalısın. Yoksa çok daha dibe batacaksın.

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Savaş Arabası"

Seçtiğin Kart; "Savaş Arabası"

En önemli şey senin iyi olman. Arkadaşların, ailen için yaşamayı bırak artık. Bu seni sadece yorar, biliyorsun. Yaşadığın sorunları çözmek adına kendinle biraz daha vakit geçirmeyi öğrenmen gerekiyor. Sorunları arkaya atarak onlardan kaçarak çözemezsin. Onlarla yüzleşmeye ve acı da olsa birtakım gerçekleri görmeye çalışmalısın. İlerisi de çok daha iyi olacak.

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Aşıklar"

Seçtiğin Kart; "Aşıklar"

Geçmişinde kafana takılan şeyler bazen uykularını bile kaçıracak dereceye gelmiş. Gelecekle ilgili çok fazla takıldığın nokta var. Artık gerçeklerle yüzleşip, geçmişten kalan yaralarını affetmelisin. Ancak bu şekilde gelecek güzel günler için hazırlıklı olacaksın. Ayrıca kariyerinle ilgili aldığın kararları uygulamak için de kendinde o enerjiyi bulman gerekiyor. Kimse seni sihirli bir değnekle kariyerinin tepesine çıkarmayacak.

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Baş Rahibe"

Seçtiğin Kart; "Baş Rahibe"

Geçtiğimiz günlerde bir arkadaşının başına tatsız bir olay gelmiş. Sen ise onunla iletişime geçmemişsin. Şimdi böyle söylediğim için acımasız damgası yemek istemem. Fakat arkadaşının, o süreç içinde desteğine ihtiyacı olduğunu biliyorum. Gün içinde onunla iletişime geçerek ve kendini açıklayıp özür dilemelisin.

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Ay"

Seçtiğin Kart; "Ay"

Uzun zamandır dilediğin bir kişi var. Bu kişiyi bir türlü aklından çıkartamıyorsun. Bugün de bu durum için bir adım atacaksın. Bu adım, seni ileriye götürecek. Karşındaki kişinin de senin hislerinden farksız hislere sahip olduğunu göreceksin. Bununla birlikte, arkadaş çevrende ufak bir kopukluk var. Fakat bunun için elimizden bir şey gelmiyor. Hayat, herkesi farklı yerlere sürüklüyor...

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Aziz"

Seçtiğin Kart; "Aziz"

Bugün resmen şanslı günündesin. Bu nedenle de yapmak istediğin şeyler hep yolunda gidiyor. Bir süredir ertelediğin ve doğru zamanı beklediğin bir konuşma var. Bu konuşmayı bugün yapabilirsin. İletişim becerilerin son derece kuvvetli. Ayrıca sağlık konusunda seni uyarmam gerek. Yoksa mevsim geçişlerinde bir türlü sağlığını koruyamayacaksın.

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Dünya"

Seçtiğin Kart; "Dünya"

Son zamanlarda mutlu ve huzur dolusun. Aklında yapmak istediğin ne varsa yapmaya koyulmuşsun. Hepsi de birer birer gerçekleşiyor artık. Kariyerinde yükselişe geçtiğin bir dönemdesin. E tabii aşk da yanında gelmiş! İsmi  'E' harfiyle başlayan biri, sana abayı fena halde yakmış, benden söylemesi. Yakında sen de kokusunu alacaksın.

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Güneş"

Seçtiğin Kart; "Güneş"

Son zamanlarda enerjinle resmen herkesin gülme sebebisin. İçindeki enerjinin kaynağı nereden geliyor bilmiyorum ama bence biraz sakin olmalısın. Her şeyin aşırısı zarar. Bu enerjini harcayacağın doğru bir yer bulmalısın kendine. Mesela yeni bir işe ne dersin? Evet. Tarot falında yeni başlangıçların eşiğinde olduğunu görüyorum. Yeni bir iş de yeni bir çevre demektir. Orada tanışacağın bir kişiden çok etkileneceksin bence!

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Yıldız"

Seçtiğin Kart; "Yıldız"

Bugün yüklerini üzerinden atacak ve rahatlayacaksın. Uzun süredir partnerinle yapman gereken o konuşmayı sonunda yapıyorsun. Sonrasında da bol bol dinlenmeli ve kendine zaman ayırmalısın. Artık aşk hayatında her şey yoluna giriyor. Hatta büyük gelişmeler de yaşanabilir. Her an partnerinden ciddi bir teklif alabilirsin...

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Denge"

Seçtiğin Kart; "Denge"

Pek yakında eline bir miktar para geçecek. Aslında gelmesini beklediğin bir paraydı fakat çok daha fazlası geçecek eline! elbette çok mutlu olacaksın fakat yatırımlarını ihmal etme. Ayrıca yakın zamanda evinize bir misafir geleceğini görüyorum. Bu kişiden fazla haz etmesen de sizin evinize bereket getireceğini görüyorum. Bence ön yargılarını bir kenara bırakmalısın.

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

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