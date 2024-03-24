Tarihin Altın Sayfalarına Adını Yazdırmayı Başaran İlk İmparatorluk: Akadlar
Tarihin Altın Sayfalarına Adını Yazdırmayı Başaran İlk İmparatorluk: Akadlar
Kaynak: https://www.iflscience.com/akkadian-e...
İmparatorlukların yükselip çöktüğünü söylemek biraz klişedir, ancak kayıtlı tarihteki en eski imparatorluğun ne olduğunu hiç merak ettiniz mi? Bu unvan, dünyanın bilinen ilk çok uluslu imparatorluğu olan Akad İmparatorluğu'na ait gibi görünüyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Akad İmparatorluğu M.Ö. 2334-2218 yılları arasında kısa bir süre varlığını sürdürmüş ve muhtemelen en ünlü hükümdarı olan Büyük Sargon (ya da Akadlı Sargon) tarafından kurulmuştur.
Akkad İmparatorluğu, güney Mezopotamya'daki (eski Irak) rakip şehir devletlerini (Ur, Uruk, Lagaş, Kiş, Mari ve Ebla dahil) Akkad şehri merkezli olarak tek bir çatı altında toplamayı başarmıştır.
Akad'ın (bazen Agade) yeri arkeologlar tarafından henüz tespit edilememiştir, ancak Fırat nehrinin batı kıyısında, Sippar ve Kiş antik kentleri arasında bir yerde olduğu düşünülmektedir.
Tam olarak nerede olduğuna bakılmaksızın, şehir çevresindeki bölge üzerinde önemli bir etkiye sahipti.
Sargon ve takipçileri daha önce birbirine düşman olan pek çok devleti bir araya getirerek ticaret yollarını açabilmiş ve malların Fırat Nehri üzerinden kuzey Mezopotamya'dan güneye güvenli bir şekilde akmasını sağlamıştır.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Akadlar ilk posta sistemini bile kurmuşlardır; çivi yazılı Akadca kil tabletler kille kaplanmış ve üzerlerine alıcıların isim ve adresleri yazılmıştır.
Sargon kurnaz bir hükümdardı ve en güvendiği takipçilerini topraklarında nüfuz sahibi pozisyonlara yerleştirdi.
Sargon 56 yıl hüküm sürdü ve yerine oğlu Rimuş geçti ve onun politikalarını devam ettirdi. Ancak saltanatının ilk dönemleri, daha önce fethedilen şehirlerden gelen çeşitli isyanlar ve düzeni yeniden sağlama mücadelesiyle geçti.
Ardından Manishtusu'nun oğlu Naram-Sin geldi.
Efsanelere göre, Naram-Sin'in hırsları ve kibri (kendisinden yaşayan bir tanrı olarak bahsederdi) Akad panteonunu altüst etti ve oğlu Shar-Kali-Sarri'nin hükümdarlığı sırasında Akad'ın yıkılmasına yol açan ilahi intikama neden oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Her ne kadar bu hikâyenin daha fantastik unsurlarını destekleyecek tarihsel kanıtlar olmasa da, tarihçiler ve arkeologlar artık iklim değişikliğinin imparatorluğun çöküşüne katkıda bulunmuş olabileceğine inanıyor.
Akkad'ın son kralları Dudu ve oğlu Shu-Turel, büyük imparatorluğun krallarıyla kıyaslanabilecek bir güce sahip değildi.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda